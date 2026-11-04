Redmi Turbo 6 Max може отримати рекордний для Xiaomi акумулятор на 11 000 мАг

Компанія Xiaomi готує новий смартфон Redmi Turbo 6 Max, який може встановити рекорд за ємністю акумулятора серед усіх моделей виробника. За попередньою інформацією, пристрій також отримає великий OLED-дисплей із частотою оновлення 185 Гц та потужний процесор MediaTek.

Відомий інсайдер Digital Chat Station повідомив у китайській соціальній мережі Weibo про смартфон з акумулятором ємністю 11 000 мАг. Хоча конкретну назву моделі він не розкрив, наведені характеристики збігаються з попередніми витоками про Redmi Turbo 6 Max. Якщо інформація підтвердиться, новинка отримає найбільшу батарею серед смартфонів Xiaomi.

Для порівняння, попередній Redmi Turbo 5 Max оснащений акумулятором на 9000 мАг і підтримує швидке заряджання потужністю 100 Вт. Таким чином, ємність батареї наступника може зрости приблизно на 22%. Це дозволить збільшити автономність під час ігор, перегляду відео та повсякденного використання, хоча фактичний час роботи залежатиме й від енергоспоживання дисплея та процесора.

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Що відомо про характеристики Redmi Turbo 6 Max

Згідно з попередніми витоками, смартфон отримає процесор MediaTek Dimensity 9500s та плоский OLED-дисплей діагоналлю близько 7 дюймів. Екрану приписують роздільну здатність 2K, частоту оновлення до 185 Гц і надтонкі рамки завтовшки приблизно 1 мм. Для їхнього зменшення виробник може використати технологію компонування дисплея LIPO.

Також повідомляється про металеву рамку корпусу, захист від пилу та води за стандартами IP68 і IP69, ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном та подвійну основну камеру.

Очікується, що Redmi Turbo 6 Max дебютує в Китаї наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. На міжнародному ринку смартфон може з’явитися під назвою POCO X9 Pro Max, зокрема й в Україні. Проте Xiaomi поки офіційно не підтвердила ані характеристики пристрою, ані дату презентації.