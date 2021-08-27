Складено ТОП-15 кращих моніторів для Sony PlayStation 5

Реліз PlayStation 5 вже відбувся, і консолі нового покоління розлітаються як гарячі пиріжки. Якщо ви – щасливий володар приставки, то пропонуємо ознайомитися з нашим списком кращих моніторів для PS5.





Новітня консоль від Sony оснащена величезною кількістю функцій, тому має сенс придбати монітор, який не тільки сумісний з приставкою, але і здатний вичавити з неї максимум.

Нагадаємо, що PS5 здатна виводити зображення в 4К роздільній здатності з частотою до 120 Гц. Більшість моніторів не підтримують такі параметри (на відміну від телевізорів), але ви все одно можете придбати дисплей з підтримкою 4К і частотою 60 Гц, який відмінно підійде для геймінгу.

На відміну від Xbox Series X, PS5 не підтримує 1440p, тому 4К монітор – найкраща опція. Якщо ж ви хочете отримати більш високу частоту оновлення, то можна придбати Full HD дисплей.

Також варто сказати, що у моніторів, як правило, менша затримка введення в порівнянні з телевізорами. Крім того, вони оснащені ергономічними підставками, займають менше місця, і добре підходять для роботи.

Нижче ми розмістили список кращих моніторів для PS5, доступних на ринку саме зараз. Відзначимо, що не кожна модель була протестована на приставці, і деякі рекомендації засновані суто на прогнозах і заявлених характеристиках.

GIGABYTE M28U

Діагональ: 28 “

Роздільна здатність: 3840 × 2160

Максимальна частота оновлення: 144 Гц

Тип матриці: IPS

Технологія адаптивної синхронізації: FreeSync

Відкриває наш список Gigabyte M28U – мабуть, кращий 4К монітор для PS5. Модель дійсно вражає своїми характеристиками, а також наявністю портів HDMI 2.1, які дозволяють грати в 4K при 120 кадрах в секунду!

Дисплей може похвалитися гарною якістю збірки і має широкі кути огляду. Монітор підтримує технології змінної частоти оновлення FreeSync і G-SYNC, але остання працює тільки за допомогою бездротової технології DisplayPort.

Що стосується інших параметрів, у монітора низька затримка введення, але показник трохи вище в 4К при 60 Гц, ніж у більшості інших моделей.

Але ви в будь-якому випадку не відчуєте великої затримки – рухи на екрані виглядають дуже плавно, але тільки при вимкненому режимі Overdrive (якщо його включити, на дисплеї з’являються артефакти).

Gigabyte M28U підтримує HDR10 і відображає широку кольорову гаму, однак найвищої якості HDR чекати не варто. Піковий показник яскравості досить-таки солідний і краще, ніж у більшості моніторів, однак у моделі низький коефіцієнт контрастності та жахлива функція локального затемнення. Через це чорний колір виглядає сірим.

плюси:

Порти HDMI 2.1.

Відмінний час відгуку.

Високий показник частоти оновлення.

мінуси:

Затримка введення трохи вище, ніж у конкурентів.

Низька контрастність.

DELL S2721QS

Діагональ: 27 “

Роздільна здатність: 3840 × 2160

Максимальна частота оновлення: 60 Гц

Тип матриці: IPS

Технологія адаптивної синхронізації: FreeSync

Якщо ви вважаєте, що Gigabyte M28U занадто дорогий, тобто є відмінна альтернатива – Dell S2721QS. Монітор не видає високу частоту оновлення і не оснащений HDMI 2.1, як конкурент від Gigabyte, але має набагато кращу ергономіку, що спрощує встановлення і використання пристрою.

Крім того, відзначимо IPS панель з широкими кутами огляду, але частота оновлення все ж обмежена – вона становить 60 Гц. Проте, модель примітна хорошим показником часу відгуку, тому динамічний контент як і раніше відтворюється досить чітко.

Яскравість також хороша, що захищає від відблисків у освітленому приміщенні, але, як і в випадку з Gigabyte, модель не ідеальна в темряві, оскільки має низький коефіцієнт контрастності. Що стосується USB портів та ігрових функцій, то вони відсутні.

Для кращого ігрового досвіду варто вибрати модель від Gigabyte: вона видає більш високу частоту оновлення, високий час відгуку і має більше додаткових функцій. Але якщо у вас обмежений бюджет, Dell S2721QS – хороша альтернатива.

плюси:

Широкі кути огляду.

Хороша ергономіка.

Великий екран і висока роздільна здатність.

мінуси:

Слабка контрастність.

LG OLED48C1

Діагональ: 48 “

Роздільна здатність: 3840 × 2160

Максимальна частота оновлення: 120 Гц

Тип дисплея: OLED

Технологія адаптивної синхронізації: FreeSync

Якщо ви шукаєте дисплей побільше, то однією з кращих пропозицій на ринку є LG OLED48C1. Насправді це телевізор, але тут варто сказати, що більшість моніторів з діагоналлю більше 34 дюймів є широкоформатними, сумісність яких з консолями кульгає.

OLED48C1 – спадкоємець LG 48 CX OLED, що вийшов в 2020 році, проте відмінності між моделями незначні.

Говорячи про технічні характеристики, це 48-дюймовий OLED-телевізор, що забезпечує відмінні ігрові можливості завдяки низькій затримці введення, практично миттєвому часу відгуку і великому вибору додаткових ігрових функцій.

Ігри в HDR виглядають чудово через відмінну контрастності та високу пікову яскравість.

Звичайно, оскільки це OLED, ми повинні згадати, що при використанні пристрою такого типу в якості монітора або навіть для ігор існує певний ризик, оскільки одна з головних «болячок» OLED дисплеїв – вигорання.

C1 – відмінний вибір, якщо ви в першу чергу хочете отримати великий дисплей, який забезпечує приголомшливі ігрові можливості і відмінні враження при використанні в якості монітора.

плюси:

Великий 48-дюймовий екран.

Фантастична обробка відображень.

Дуже широкі кути огляду.

Частота 120 Гц, підтримка FreeSync і сумісність з G-SYNC.

Відмінна контрастність та ідеальний однорідний чорний колір.

мінуси:

Ризик вигорання дисплея.

В ігровому режимі яскравість залишає бажати кращого.

Відсутність DisplayPort.

PHILIPS 436M6VBPAB

Діагональ: 43 “

Роздільна здатність: 3840 × 2160

Максимальна частота оновлення: 60 Гц

Тип дисплея: VA

Технологія адаптивної синхронізації: FreeSync

Philips Momentum 436M6VBPAB – відмінна альтернатива попередньої моделі, якщо ви шукайте більш дешевий варіант з великим дисплеєм.

Коефіцієнт контрастності телевізора не такий гарний, як у LG 48 C1 OLED, а частота оновлення обмежена лише 60 Гц, проте модель дешевша і досить яскрава, тому відмінно справляється з відблисками навіть в умовах сильної освітленості.

Відзначимо і яскравість в HDR режимі. Додатково до всього, телевізор може похвалитися відмінним часом відгуку (хоча його може бути недостатньо для змагальних ігор). Затримка введення також маленька, і, як і у випадку з LG, телевізор підтримує FreeSync VRR.

LG OLED48C1 варто вибрати в разі, якщо ви хочете придбати кращий монітор для PS5 з великим дисплеєм і винятковою якістю зображення, а Philips Momentum 436M6VBPAB – хороша і доступніша альтернатива.

плюси:

Глибокий однорідний чорний колір.

Висока пікова яскравість.

Широка колірна гама.

мінуси:

Погане локальне затемнення.

Ефект cross hatching (на екрані час від часу з’являються тонкі діагональні та вертикальні смуги).

ACER NITRO XF243Y PBMIIPRX

Діагональ: 24 “

Роздільна здатність: 1920х1080

Максимальна частота оновлення: 165 Гц

Тип матриці: IPS

Технологія адаптивної синхронізації: FreeSync

Acer Nitro XF243Y Pbmiiprx – кращий бюджетний ігровий монітор для PS5. Це компактний дисплей з діагоналлю 24 дюйма і роздільною здатністю 1080p (Full HD). Тут не найвища щільність пікселів, але якість зображення як і раніше гарна, з повним охопленням sRGB і відмінною чіткістю прямо з коробки.

Крім того, модель ергономічна, і все завдяки підставці, яка дозволяє регулювати монітор. Також відзначимо широкі кути огляду.

XF243Y відмінно справляється з динамічним контентом завдяки високій частоті оновлення і низькому часу відгуку. Дисплей також підтримує VRR, що мінімізує ймовірність появи на екрані розривів. Однак тут варто відзначити, що сама PS5 ще не підтримує цю технологію, тому доведеться почекати оновлення прошивки.

Невисокий і показник затримки введення, що відмінно підходить для геймінгу. Крім того, монітор відмінно справляється з відблисками навіть в досить освітленому приміщенні.

Варто згадати і програмне забезпечення, за допомогою якого кожен користувач може керувати всіма параметрами монітора, а також переглядати показник FPS і навіть додати віртуальний приціл.

З огляду на те, що монітор бюджетний, він не здатний видавати широку кольорову лінійку, не оснащений функцією локального затемнення, а яскравість в HDR режимі не найкраща, що, звичайно ж, впливає на сприйняття розширеного динамічного діапазону. USB-порти відсутні, але є пара вбудованих динаміків.

Acer Nitro XF243Y Pbmiiprx – простий, але відмінний ігровий монітор, покупка якого не сильно вдарить по гаманцю.

плюси:

Низький час відгуку і затримка введення.

Висока частота оновлення.

Підтримка VRR.

мінуси:

Не краща контрастність.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ

Ми показали вам 5 кращих моніторів для PS5, проте є й інші моделі, які заслуговують на увагу: