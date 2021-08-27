Як продовжити життя батареї: 4 секрети правильної зарядки та експлуатації телефону

Тривалість терміну служби батареї в телефонах безпосередньо залежить від того, як користувачі заряджають апарат. При цьому з часом ємність акумулятора з природних причин зменшується. Але, якщо дізнатися кілька нюансів, як правильно потрібно заряджати телефон, щоб довго працювала батарея, термін служби акумулятора збільшиться, а швидкість зменшення ємності скоротиться.





Не доводити батарею до повної розрядки

Акумулятори минулих поколінь відрізнялися наявністю ефекту «пам’яті». Через цю особливість для збільшення терміну служби апарату необхідно було періодично розряджати телефони.

Але у літій-іонних батарей є «корисний» коридор рівня заряду, розмір якого варіюється між 20% і 80%. Тобто при досягненні зазначених показників необхідно підключати апарат до електромережі.

Однак повна розрядка не рахується критично небезпечним станом. Але і не рекомендується щодня доводити рівень енергії до нуля. Таке «просідання» з подальшою повною зарядкою зменшує термін служби акумулятора.

Після покупки нового телефону необхідно дотримуватися наступних рекомендацій, щоб не зіпсувати батарею:

Після розпакування запустити і покористуватися пристроєм, щоб рівень зарядки впав на 2-5%. Не розряджати смартфон повністю. Після першого підключення до електромережі потрібно довести рівень зарядки до 100%. Використовувати оригінальний зарядний пристрій. Не підключати апарат вперше до комп’ютера через USB або платформу для бездротової зарядки.

У разі, якщо рівень зарядки на телефоні скаче, необхідно налаштувати контролер.

Регулярна підзарядка

Проводити регулярну підзарядку слід, керуючись наведеним правилом: телефон потрібно підключати до електромережі в коридорі від 20% до 80%. Перший показник вважається критичним для смартфонів. У продукції Apple при досягненні 20-відсоткового рівня апарати автоматично йдуть в режим енергозбереження, що дозволяє скоротити природну втрату ємності.

При цьому фахівці рекомендують зменшити зазначений коридор. На думку експертів, ставити на зарядку мобільну техніку слід при 50%. Такий підхід дозволяє збільшити термін служби акумулятора в 4 рази.

Також не має значення, включений або вимкнений апарат, який стоїть на підзарядці. Але під час цього процесу рекомендується зупинити роботу ресурсоємних додатків. Інакше можливий перегрів апарату, що з часом може призвести до поломки гаджета.

Дотримання температурного режиму

Швидкість розрядки акумуляторів залежить не тільки від завантаження телефону і частоти використання апарату. На даний показник і впливають зовнішні фактори. Зокрема, розрядка збільшується при перегріванні або на холоді. Причому обидва чинники можуть вивести з ладу батарею.

Щоб уникнути подібних наслідків рекомендується не класти мобільну техніку під прямими променями сонця. Взимку під час морозів телефони слід носити ближче до тіла. Оптимальною для літій-іонних батарей вважається температура від +10 до +45 градусів. Але ці показники вважаються граничними. Щоб уникнути швидкого розряду і збільшення терміну служби мобільну техніку рекомендується експлуатувати при температурах від +15 до +35 градусів. У разі недотримання цієї рекомендації всередині акумуляторів запускаються процеси, що призводять до корозії елементів.

Застосування енергозберігаючих розеток

Вважається, що тривала зарядка мобільної техніки не робить негативний вплив на стан батареї і, як наслідок, не скорочує термін служби останньої. У зв’язку з цим багато користувачів залишають телефони підключеними до електромережі на всю ніч. Однак постійно вдаватися до такої практики не рекомендується, так як така зарядка прискорює процес природного зменшення ємності.

Уникнути подібних наслідків допомагає використання енергозберігаючих розеток. Таку продукцію випускає компанія Xiaomi і ряд інших виробників. Енергозберігаючі розетки доповнюються вбудованим таймером. Останній дозволяє власникам мобільної техніки самостійно визначати тривалість зарядки. Тобто після виставлення таймера на 2 години електроенергія буде надходити в акумулятор протягом цього періоду. Після закінчення зазначеного терміну розетка автоматично відключає апарат від побутової мережі.

Для цих цілей можна використовувати імпульсний зарядний пристрій, який йде в комплекті з деякими моделями смартфонів. Різниця між цим обладнанням і енергозберігаючою розеткою полягає у відсутності таймера у першого. Такі пристрої заряджають мобільну техніку протягом чотирьох годин. Після закінчення зазначеного терміну живлення від електромережі припиняється. Однак, поки користувач не відключить телефон, зарядка подає струм імпульсами, підтримуючи таким чином рівень енергії в батареї, не допускаючи перегріву останньої.

Крім того, частина мобільних гаджетів доповнюється спеціальними контролерами. Ці пристрої також відключають отримання енергії від побутової мережі після повної зарядки акумулятора.

Як дізнатися можливості своєї батареї

Характеристики акумулятора вказані в технічній документації, що додається разом з мобільного технікою. Але, у зв’язку з тим, що ємність батареї з часом падає, тривалість зарядки зменшується.

Дізнатися можливості батареї можна, зателефонувавши на будь-який номер телефону. Нормальним вважається показник, коли протягом 10 хвилин розмови зарядка зменшується на 1-2%. Якщо процес протікає швидше, рекомендується замінити акумулятор.

Також для перевірки можливостей батареї можна скористатися наступними додатками:

Nova Battery Tester;

Battery HD Pro;

Battery Life;

Power Battery;

Battery Alarm та іншими.

Ці програми не дають повної інформації про стан батареї. Але частина програм здатна оптимізувати роботу мобільної техніки, зменшуючи тим самим швидкість розрядки.