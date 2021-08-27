Які факти про Smart TV треба знати, щоб не викинути гроші даремно

Розширює вибір контенту, але є і мінуси.





Перший. Набагато ближче до смартфону, ніж до звичайного ТБ. Працює під управлінням операційної системи. Підтримує встановлення додатків. Може застосовуватися для інтернет-серфінгу.

Другий. Контент з інтернету транслюється на екран через Wi-Fi або Ethernet. Оскільки необхідна підтримка відео високої роздільної здатності, потрібен якісний канал. Звідси випливає необхідність використання актуального роутера або подовжувача бездротового сигналу.

Третій. Підтримує кабельне та ефірне телебачення. Можливість дивитися інтернет-трансляції, в тому числі з YouTube, є додатковою можливістю.

Четвертий. Як і ПК і мобільні девайси є комп’ютером. Відповідно, може зависнути. У додатках часом відбуваються збої. Картинка гальмує, якщо швидкість з’єднання падає.

П’ятий. Вендори випускають оновлення програмного забезпечення для пристроїв даної категорії. Періодично додаються функції, виправляються помилки і випускаються патчі безпеки. Як і у випадку з телефонами, періодичність оновлень і час підтримки залежить від бренду і моделі. Подібно комп’ютерам і мобільним девайсам застаріває не тільки технічно, а й морально. Рано чи пізно софт перестане оновлюватися.

Шостий. Цілком може бути зламаний, вражений шкідливим софтом. Запобіжні заходи такі самі як з телефоном і комп’ютером – не вводьте дані, якими не хочете ні з ким ділитися.

Сьомий. Подібно телефону і ПК відстежує дії користувача в інтернеті і збирає дані. В першу чергу про переваги. Мікрофон слухає те, що відбувається в будинку. Часом оснащений і камерою.

Восьмий. Смарт-функціонал не означає автоматичного підвищення якості зображення і звуку. Як і зі звичайними ТБ, багато що залежить від бренду і цінової категорії.

Висновок простий. Якщо плануєте дивитися звичні телеканали, ніяких переваг не дасть. Може бути корисний тим, хто бажає дивитися контент з інтернету в високій якості на великому екрані.