Українцям пояснили, що таке діпфейки: їх шкода та користь

У січні цього року держава дійшла висновку – необхідно заборонити діпфейки, немає від них жодної користі! Однак в інтернеті думки звичайних користувачів розділилися… У чому небезпека і де все ж таки вони можуть стати в пригоді? Розповідаємо в статті!

Що це таке?

Діпфейк – технологія, що являє собою реалістичне об’єднання декількох зображень за допомогою штучного інтелекту. Нейромережа збирає по інтернету фотографії людини з різними виразами обличчя і створює з них нове зображення.

Шкода

Кібербулінг

Діпфейки стали використовувати як інструмент для булінгу: обличчя людини “вирізали” з її справжньої фотографії і накладали на зображення з будь-яким знущальним підтекстом. Через те, що нейромережа робить діпфейки максимально натурально – можна було зробити “допротилежного” правдоподібно і скомпрометувати людину.

Компрометування вищих осіб

Коли людина є публічною особою (тим паче представником органів влади) – дуже легко повірити у фейк, абсолютно не знаючи людини. Саме тому зловмисники стали за допомогою діпфейків виставляти публічних людей у не найкращому світлі: алкогольне сп’яніння, неприпустимий спосіб життя тощо, а потім навіть маніпулювати цим у корисливих цілях.

Користь

Діпфейки, наприклад, можуть “оживити” легендарних особистостей, які зробили величезний внесок у розвиток світової культури. Чому б не розповісти про своє мистецтво самому ж генію? Наприклад, у музеї Далі сюрреаліст сам зустрічає гостей і розповідає про свої роботи.