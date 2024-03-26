Українцям пояснили, що таке діпфейки: їх шкода та користь
У січні цього року держава дійшла висновку – необхідно заборонити діпфейки, немає від них жодної користі! Однак в інтернеті думки звичайних користувачів розділилися… У чому небезпека і де все ж таки вони можуть стати в пригоді? Розповідаємо в статті!
Що це таке?
Діпфейк – технологія, що являє собою реалістичне об’єднання декількох зображень за допомогою штучного інтелекту. Нейромережа збирає по інтернету фотографії людини з різними виразами обличчя і створює з них нове зображення.
Шкода
Кібербулінг
Діпфейки стали використовувати як інструмент для булінгу: обличчя людини “вирізали” з її справжньої фотографії і накладали на зображення з будь-яким знущальним підтекстом. Через те, що нейромережа робить діпфейки максимально натурально – можна було зробити “допротилежного” правдоподібно і скомпрометувати людину.
Компрометування вищих осіб
Коли людина є публічною особою (тим паче представником органів влади) – дуже легко повірити у фейк, абсолютно не знаючи людини. Саме тому зловмисники стали за допомогою діпфейків виставляти публічних людей у не найкращому світлі: алкогольне сп’яніння, неприпустимий спосіб життя тощо, а потім навіть маніпулювати цим у корисливих цілях.
Користь
Діпфейки, наприклад, можуть “оживити” легендарних особистостей, які зробили величезний внесок у розвиток світової культури. Чому б не розповісти про своє мистецтво самому ж генію? Наприклад, у музеї Далі сюрреаліст сам зустрічає гостей і розповідає про свої роботи.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter