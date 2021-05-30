5 ознак, які свідчать, що смартфон пора замінити на новий

Технології телефонів влаштовані так, що через кілька років смартфон морально застаріває. Це вже не секрет – причина тут у розвитку технологій, а також в економічній двіжусі. Звичайно це погано, і раз в 2-3 роки смартфон потрібно міняти.





Отже, 5 ознак, які говорять, що смартфон краще замінити на новий.

Ознака №1 – Android морально застарів

На момент написання публікації актуальні наступні версії: 9, 10, 11. Все що нижче, вже офіційно не підтримується Гуглом і такі смартфони не отримують оновлення.

Але і Android 8 ще послужить. А ось все, що нижче 8 версії – підлягає заміні. Чому? Все просто.

Оновиться ваш улюблений додаток і може просто перестати працювати на застарілій системі. До того ж, ризик злому такої системи набагато вище, ніж сучасної. Звичайно можна відключити оновлення, але … Навіть технології веб-сайтів змінюються і вимагають все більше і більше ресурсів.

Ознака №2 – гальма або зависання пристрою

Якщо ваш смартфон аномально гальмує, то рекомендуємо зберегти всі дані і провести жорстке скидання до заводських налаштувань. Якщо після цього, він знову гальмує після встановлення потрібних додатків, то причини дві: деградація flash-пам’яті або моральна відсталість пристрою.

Він просто не тягне сучасні програми. Так, можна знайти старі версії програм, але не завжди вони будуть працювати, тому що можливо розробник їх може не підтримувати. Вихід один – міняти смартфон. Сюди ж можна віднести різні «глюки» і виліт додатків і множинні повідомлення про помилки.

Ознака №3 – 1 гігабайт оперативної пам’яті

Для сучасних додатків це дуже мало. Так, сам Android, наприклад 8 версії буде працювати спритно, а ось сайти і додатки хочуть все більше і більше.

Збільшити оперативну пам’ять в телефоні неможливо, тому врятує тільки заміна на більш сучасний пристрій. Та чого вже говорити – 2 гігабайти дуже мало. 3 гігабайти на поточний день це допустимий мінімум, але краще всього 4 або більше. Варто розуміти, що чим більше пам’яті, тим краще процесор. Також звичайно якщо у вас 16 гігабайт постійної пам’яті, то це ні про що. Для сучасного смартфона допустимо не менше 32 це точно.

Ознака №4 – не вистачає функціоналу

Відсутність NFC (оплати смартфоном), бездротової зарядки, маленький екран, погана камера, немає підтримки 2-х сімкарт, мало пам’яті, слабкий акумулятор, відсутність підтримки 4G.

Смартфони розвиваються досить бурхливо, що можна за всім і не встежити.

Ознака №5 – апаратні проблеми

Тріснутий екран, втрата кольорів екрану, постійні втрати сигналу мобільного зв’язку, обриви Wi-Fi, сильне нагрівання… Це з урахуванням того, що пристрій не новий. Якщо ж такі проблеми стаються з сучасним пристроєм, то його краще нести в сервіс центр.

А ось якщо смартфон сильно сідає і це вас не влаштовує, то можна замінити акумулятор і він знову отримає нове життя.

Яким повинен бути хороший смартфон?

Екран 5-6 дюймів і більше, постійної пам’яті від 64 гігабайт, оперативної від 4 гігабайт.

Не менш 4-х камер, для отримання хороших знімків, ємний акумулятор і потужний процесор. Операційна система – Android не менше 10-ї версії. Акумуляторна батарея – не менше 5000 міліампер.

Це основні критерії смартфона, який не потрібно буде змінювати протягом наступних 3-х років.