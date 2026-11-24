Honor готує відповідь на складаний iPhone Duo. Генеральний директор компанії Лі Цзянь офіційно підтвердив, що новий складаний смартфон бренду вийде в березні 2027 року, і закликав тих, хто придивляється до новинки Apple, не поспішати з покупкою. За його словами, інженерам Honor вдалося вдосконалити конструкцію гнучкого дисплея настільки, що складки на екрані взагалі не буде видно.

Головна особливість майбутньої моделі — широкий формат, який помітно відрізняє її від звичних «книжок». Внутрішній екран отримає діагональ 7,6 дюйма та співвідношення сторін 14:10, а зовнішній — 5,5 дюйма. Ширший зовнішній дисплей дозволить повноцінно відповідати на повідомлення, користуватися навігацією та соцмережами, не розкриваючи смартфон. У розкладеному вигляді користувач отримає більше горизонтального простору для відео, читання та роботи з кількома застосунками одночасно.

Фактично Honor обирає ту саму концепцію, що й Apple. Представлений у вересні iPhone Duo теж має внутрішній дисплей на 7,6 дюйма й робить ставку на широкий формат. В Україні новинку Apple продають приблизно від 134 тис. грн за базову версію на 256 ГБ, тож конкурентам є де розвернутися в ціновій боротьбі. Назву свого пристрою Honor поки не розкриває.

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Що відомо про характеристики

Офіційних технічних даних компанія ще не оприлюднила. За попередньою неофіційною інформацією, смартфон отримає флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, акумулятор місткістю близько 7000 мА·год, дротову зарядку на 80 Вт і бездротову на 66 Вт. Для складаного смартфона це дуже солідні показники, адже ширший корпус залишає більше місця для батареї.

Складані смартфони Honor серії Magic V уже з’являлися в офіційному продажу в Україні, тож є шанс, що й широка новинка згодом дістанеться до нашого ринку. Втім, про глобальний запуск компанія поки нічого не повідомляла.