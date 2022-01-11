Представлений складний флагман Honor Magic V

Компанія Honor представила свій власний складаний смартфон, який отримав назву Honor Magic V. Як і очікувалося, модель стала першою у своєму класі з процесором Snapdragon 8 Gen 1. Але найважливіше – це, звичайно ж, 6.45-дюймовий OLED-дисплей із співвідношенням сторін 21:9. Що стосується внутрішнього екрана, він складається з двох половинок з таким самим співвідношенням, а загальна діагональ становить 7.9 дюйма. Обидва дисплеї оснащені отворами для 42-мегапіксельних фронтальних камер, а дактилоскопічний датчик відправили на торець. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4750 мАг з 66-ватною зарядкою.





Основна камера складається з трьох датчиків, головний з яких отримав роздільну здатність 50 МП. Є підтримка мереж п’ятого покоління, а програмною основою стала фірмова оболонка Magic UI 6.0 на Android 12.

У Китаї смартфон вже можна замовити за 9999 юанів (приблизно 43 тисячі гривень за поточним курсом), а повноцінні продажі почнуться 18 січня.