Вірус стирає всі дані з жорстких дисків популярної фірми

Користувачі мережевих сховищ (NAS) Western Digital My Book Live повідомили, що їх пристрої атакував невідомий вірус. Шкідливе ПЗ видаляє всі дані з накопичувачів.





Поки передбачається , що вірусне ПО просто скидає жорсткі диски до заводського стану. Свідчення тому виявив один з користувачів.

Виробник сховищ Western Digital заявив, що користувачам слід відключити пристрої від мережі до тих пір, поки інцидент не буде розслідуваний. За версією компанії, накопичувачі зламує шкідливе ПЗ. Тобто ситуація не обумовлена ​​оновленням прошивки: в останній раз воно вийшло в 2015 році. Тоді ж, до речі, Western Digital і припинила офіційну підтримку My Book Live. Проте пристрої все ще використовуються звичайними людьми і малим бізнесом.