Xiaomi представила 65-дюймовий 4K-телевізор за 11 тисяч гривень

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила черговий пристрій свого демократичного підбренду Redmi – телевізор Redmi A65 2022. Модель претендує на звання одного з найдешевших великих телевізорів на ринку.





Його ціна складає всього 310 доларів, що трохи більше 11 тисяч гривень – і це за 65-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K Ultra HD 3840×2160 пікселів! Щоправда в іншому дисплей цей досить банальний – з базовою частотою оновлення картинки в 60 Гц, статичною контрастністю на рівні 1200:1 та охопленням кольорової гами DCI-P3 тільки в 78%.

Проте телевізор майже безрамковий — дисплей займає 97% передньої поверхні пристрою. В основі моделі лежить не названий поки що чотириядерний процесор з ядрами Cortex-A35, доповнений 1,5 ГБ оперативної та 8 ГБ постійної пам’яті. За звук відповідають стереодинаміки сумарною потужністю 20 Вт. ТБ працює під керуванням операційної системи Android TV з MIUI for TV.