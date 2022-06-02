Xiaomi 12 Ultra отримає культовий червоний логотип Leica

Xiaomi 12 Ultra стане першим смартфоном компанії, створеним у співпраці з відомим виробником камер Leica. Він також стане першим телефоном Xiaomi, що отримає культовий червоний логотип Leica.





Відомий китайський інсайдер Digital Chat Station для прикладу опублікував фотографію раніше випущеного смартфона Leica Leitz Phone 1 , який не став популярним.

Крім того, Digital Chat Station підтвердив інформацію про те, що задня панель Xiaomi 12 Ultra буде виконана із чорної шкіри або білої кераміки. Він додав, що шкіра матиме приємну на дотик текстуру.

Очікується, що Xiaomi 12 Ultra отримає вигнутий з боків OLED-екран, нову технологію обробки зображень, а також підтримку швидкого заряджання. Рідинна лінза, яка дебютувала в Xiaomi Mix Fold, була доопрацьована для Xiaomi 12 Ultra і поєднує макро- та надширококутні об’єктиви .