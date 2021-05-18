Дешевий, але якісний: смартфон, у якого майже немає конкурентів в Україні

Від нових моделей смартфонів очі починають розбігатися. З такого розмаїття складно вибрати відповідний гаджет, адже всі виробники в один голос кричать, що їх пристрої найкращі. Тим, хто шукає оптимальне співвідношення ціни і якості, підійде Redmi 9A.





Чому до нього варто придивитися?

Потужності девайса вистачає, щоб закрити потреби стандартного користувача: перегляд відео і фільмів, відвідування веб-сайтів, встановлення невибагливих ігор і додатків. У смартфона 8-ядерний процесор, 2 ГБ оперативної пам’яті і 32 вбудованої.

Корпус зроблений з високоміцного пластика з ребристою поверхнею. Завдяки цьому на ньому не залишаються сліди від пальців.

Задня кришка випускається в трьох колірних рішеннях. Якщо набрид універсальний чорний, можна вибрати синій або зелений. Під модулем камери – стильна смужка.

Батарея на 5000 мАг тримає заряд від 2-х до 4-х днів, що значно краще більшості смартфонів. Основна камера на 13 Мп має портретний режим, у фронтальній 5 Мп. При яскравому освітленні знімки з обох камер нагадують професійні.

Питання ціни

Нещасним студентам більше не доведеться місяцями харчуватися однією гречкою, щоб купити новий смартфон. Вартість Xiaomi Redmi 9A стартує від 2800 гривень. Сума доступна майже кожному, до того ж магазини надають безпроцентну розстрочку.

Наш наступний герой – Samsung Galaxy A20s, ціни на девайс починаються від 4000 грн.



Вартість теж не захмарна, але з урахуванням того, що за деякими параметрами Redmi 9A випереджає Galaxy A20s, виходить, що доведеться переплачувати за одну назву бренду.

Ще один приклад завищеної ціни – Huawei Y6p. Ціни від 3700 грн., при цьому продуктивність Redmi 9A вище, ніж у Y6p.

Головний мінус

Через економію на матеріалі корпусу Xiaomi Redmi 9A нагадує іграшковий телефон. Якщо когось сильно турбує презентабельність смартфона, то для нього це може виявитися проблемою.

Але завжди є вихід. На полицях магазинів ви знайдете широкий вибір чохлів, які приховають скромний вигляд корпусу.

Китайська компанія пропонує і моделі з більш привабливим дизайном. Вартість у них вище, але і функціонал ширше.

Наприклад, Redmi Note 9 Pro оснащений NFC модулем, який дозволяє оплачувати будь-які покупки за допомогою девайса. Більше не доведеться носити з собою гаманець з грошима та банківськими картами.

Якщо ж ви оцінюєте смартфон не по одягу, а “по розуму”, то Xiaomi Redmi 9A – ідеальний варіант для любителів бюджетних пристроїв.

