Смартфони знову хочуть стати маленькими: стартап готує компактний Enough Phone

Ринок смартфонів за останнє десятиліття помітно змінився. Якщо раніше 5-дюймовий екран вважався великим, то сьогодні навіть моделі з дисплеями трохи понад 6 дюймів часто називають компактними. Виробники поступово збільшували екрани, батареї та корпуси, а невеликі смартфони майже зникли з продажу.

Втім, попит на такі пристрої, схоже, нікуди не зник повністю. Новий стартап Enough Phone хоче повернути формат смартфонів середини 2010-х років, але без застарілого «заліза». Його ідея проста: створити невеликий сучасний смартфон для користувачів, яким не потрібен величезний екран у кишені.

Що відомо про Enough Phone

Головною особливістю Enough Phone має стати 5,2-дюймовий дисплей. Для сучасного ринку це дуже мало. Такий екран буде меншим, ніж у більшості актуальних Android-смартфонів, і навіть трохи компактнішим за багато моделей, які сьогодні позиціонують як «маленькі».

Для порівняння, iPhone 13 mini мав 5,4-дюймовий дисплей і вважався одним із найзручніших компактних смартфонів останніх років. Водночас навіть він не став масовим хітом, через що Apple зрештою відмовилася від лінійки mini. Саме тому проєкт Enough Phone виглядає ризикованим, але цікавим експериментом.

Джерело Enough Phone

Поки що повних характеристик пристрою немає. Відомо лише, що автори називають його невеликим смартфоном із сучасними специфікаціями. На схемах також можна помітити одинарну основну камеру та знімну задню кришку. Остання деталь особливо цікава, адже сучасні смартфони майже повністю перейшли на нерозбірні корпуси.

Розробники обіцяють довгий час автономної роботи, якісні фото та Android з можливістю вибору мінімалістичного інтерфейсу. Такий підхід може сподобатися людям, які хочуть менше відволікатися на застосунки, соцмережі та зайві сповіщення.

Чому виробники повертаються до компактного формату

Причина очевидна: великі смартфони зручні не для всіх. Їх складніше використовувати однією рукою, вони займають більше місця в кишені та не завжди підходять тим, хто шукає простий повсякденний пристрій для дзвінків, месенджерів, навігації та базових застосунків.

Проблема в тому, що компактні моделі часто програвали великим смартфонам у двох важливих речах — автономності та продажах. Менший корпус означає менше місця для батареї, охолодження та камер. А якщо пристрій продається невеликими тиражами, виробнику складніше виправдати його розробку.

Саме тому Enough Phone поки не можна назвати гарантованим майбутнім хітом. Його успіх або провал на Kickstarter може показати, чи справді існує достатньо велика аудиторія для маленьких смартфонів, чи більшість користувачів уже звикла до екранів понад 6 дюймів.

Якщо проєкт отримає підтримку, це може стати сигналом для більших виробників. Ринок смартфонів давно потребує більшої різноманітності, і компактний Android із сучасними характеристиками міг би зайняти окрему нішу. Але поки що Enough Phone залишається перспективною ідеєю, про яку стане більше відомо після запуску краудфандингової кампанії.