10 000 мАг у тонкому корпусі: Honor Power 2 офіційно представлено

Компанія Honor презентувала новий смартфон Power 2, який руйнує стереотипи про те, що велика батарея означає товстий корпус. Головною особливістю новинки став акумулятор величезної ємності, запакований у витончений дизайн, проте інші характеристики також відповідають рівню субфлагманів.

Автономність та дизайн У корпусі завтовшки всього 7,98 мм інженерам вдалося розмістити батарею на 10 080 мАг. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт і може працювати як павербанк, заряджаючи інші гаджети з потужністю до 27 Вт.

Екран та продуктивність Honor Power 2 отримав 6,79-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2600×1200 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість сягає рекордних 8000 ніт, а для захисту очей використовується ШІМ-затемнення з частотою 3840 Гц. «Серцем» пристрою став процесор Dimensity 8500 Elite, що працює в парі з 12 ГБ оперативної пам’яті. Вбудований накопичувач доступний у варіантах на 256 або 512 ГБ.

Камери та захист Тильна камера подвійна: основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) та скромний надширококутний об’єктив на 5 Мп. Фронтальна камера має 16 Мп. Окремої уваги заслуговує захист: смартфон сертифікований за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K, що робить його стійким не лише до занурення у воду, а й до миття під високим тиском.

У Китаї ціни стартують від $385 за версію 12/256 ГБ.