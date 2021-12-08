Найвигідніші смартфони 2021 року за версією AnTuTu

Команда AnTuTu опублікувала свій регулярний топ найкращих смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Щодо минулих місяців змін дуже багато. Якщо влітку в рейтингу домінували девайси Redmi та Xiaomi, то у листопаді їм не дісталося жодного першого місця.





У категорії бюджетних пристроїв вартістю до $310 доларів з відривом конкурентів лідирує Moto Edge S, оснащений потужним процесором Snapdragon 870. На другому місці йде Redmi Note 10 Pro, а замикає трійку лідерів realme Q3 Pro.

Наступний топ складається з моделей від 310 до 465 доларів. Тут весь п’єдестал дістався гаджетам BBK – перше місце посів OPPO K9, друге – realme GT Neo2T, третє – Realme GT Neo.

Серед пристроїв за ціною 465-630 доларів перше місце зайняв Vivo iQOO 7. Лідер минулого місяця – Meizu 18, виявився другим, а трійку вдруге поспіль замкнув OnePlus 9RT.

Серед флагманів за ціною від 630 до 780 доларів найкращим виявився ігровий Nubia Red Magic 6S Pro, друге та третє місця посіли Xiaomi Mix 4 та Black Shark 4 Pro відповідно.

Останній топ включає найкращих з найкращих – це флагмани вартістю 780 доларів (~57 000 рублів) і вище. Тут лаври переможця дісталися Black Shark 4S Pro, а за ним йдуть Vivo X70 Pro+ та Xiaomi Mi 11 Ultra.