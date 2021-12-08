Hardnews

Найвигідніші смартфони 2021 року за версією AnTuTu

08.12.2021
1 хвилина на прочитання
Moto Edge S

Команда AnTuTu опублікувала свій регулярний топ найкращих смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Щодо минулих місяців змін дуже багато. Якщо влітку в рейтингу домінували девайси Redmi та Xiaomi, то у листопаді їм не дісталося жодного першого місця.


У категорії бюджетних пристроїв вартістю до $310 доларів з відривом конкурентів лідирує Moto Edge S, оснащений потужним процесором Snapdragon 870. На другому місці йде Redmi Note 10 Pro, а замикає трійку лідерів realme Q3 Pro.

Новини по темі

Наступний топ складається з моделей від 310 до 465 доларів. Тут весь п’єдестал дістався гаджетам BBK – перше місце посів OPPO K9, друге – realme GT Neo2T, третє – Realme GT Neo.

Серед пристроїв за ціною 465-630 доларів  перше місце зайняв Vivo iQOO 7. Лідер минулого місяця – Meizu 18, виявився другим, а трійку вдруге поспіль замкнув OnePlus 9RT.

Серед флагманів за ціною від 630 до 780 доларів  найкращим виявився ігровий Nubia Red Magic 6S Pro, друге та третє місця посіли Xiaomi Mix 4 та Black Shark 4 Pro відповідно.

Останній топ включає найкращих з найкращих – це флагмани вартістю 780 доларів (~57 000 рублів) і вище. Тут лаври переможця дісталися Black Shark 4S Pro, а за ним йдуть Vivo X70 Pro+ та Xiaomi Mi 11 Ultra.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
08.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Для вирушення яких завдань можна використовувати камеру смартфона

08.12.2021
Фотографії

Українцям пояснили, чому важливо оцифрувати старі фото як найшвидше

08.12.2021
TLC

Китайці готують смартфони, який перетворюється в 10 дюймовий планшет

07.12.2021

Ілон Маск пересадив волосся і тепер ходить із пишною шевелюрою

06.12.2021
Back to top button