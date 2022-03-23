Hardnews

Мінцифри Росії: «Будемо сподіватися, що айфони у нас на цеглу не перетворяться»

23.03.2022
Менше хвилини

Таку фразу сказав керівник Міністерства цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Російської Федерації Максут Шадаєв.


Він також заявив, що смартфонам на операційній системі Android це точно не загрожує. Більш того, для Android на Росії задумали створити “милиці” у вигляді російського магазину програм. А ось із iOS ситуація інша.

Новини по темі

За словами Шадаєва:

Ми з Apple зараз на зв’язку, і, в принципі, конструктивна позиція компанії. Ми знаємо, що колеги докладають певних зусиль, і платежі проводять досі через операторів мобільного зв’язку в App Store. Тому ми сподіватимемося, що “айфони” у нас на цеглу не перетворяться.

Нагадаємо, що Apple повідомила про зупинення постачання своїх пристроїв на територію Російської Федерації ще в лютому.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
23.03.2022
Менше хвилини

Новини по темі

Xiaomi готує перший автомобіль та прошивку MIUI 13.5

23.03.2022

Стало відомо, хто і як може підключитись до супутникового інтернету в Україні

23.03.2022

Українцям назвали міцсе, де категорично не слід тримати кредитну картку

22.03.2022

На смартфонах Samsung зламався GPS

22.03.2022
Back to top button