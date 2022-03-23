Мінцифри Росії: «Будемо сподіватися, що айфони у нас на цеглу не перетворяться»

Таку фразу сказав керівник Міністерства цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Російської Федерації Максут Шадаєв.





Він також заявив, що смартфонам на операційній системі Android це точно не загрожує. Більш того, для Android на Росії задумали створити “милиці” у вигляді російського магазину програм. А ось із iOS ситуація інша.

За словами Шадаєва:

Ми з Apple зараз на зв’язку, і, в принципі, конструктивна позиція компанії. Ми знаємо, що колеги докладають певних зусиль, і платежі проводять досі через операторів мобільного зв’язку в App Store. Тому ми сподіватимемося, що “айфони” у нас на цеглу не перетворяться.

Нагадаємо, що Apple повідомила про зупинення постачання своїх пристроїв на територію Російської Федерації ще в лютому.

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