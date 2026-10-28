Samsung готовит новый Exynos для Galaxy S27: в тестах он опережает даже топовый Snapdragon

Будущий процессор Samsung Exynos 2700 показал неожиданно высокие результаты во внутренних тестах. По предварительным данным, новый чип опережает флагманский Snapdragon по производительности процессорных ядер и графики.

Компания Samsung, судя по всему, готовит серьезное обновление своих мобильных процессоров. По информации южнокорейского издания Chosun Biz, будущий Exynos 2700, который планируется использовать в смартфонах Galaxy S27, показал лучшие результаты, чем Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 от Qualcomm. Речь идет о внутренних испытаниях Samsung, поэтому независимого подтверждения этих показателей пока нет.

Эти результаты особенно интересны с учетом предыдущих поколений Exynos, которые нередко уступали Snapdragon по производительности при длительной нагрузке и по энергоэффективности. Из-за этого версии флагманских смартфонов Samsung с процессорами Qualcomm традиционно пользовались повышенным интересом у части покупателей. Если новые данные подтвердятся, Galaxy S27 может изменить ситуацию.

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Exynos 2700 обогнал Snapdragon в тестах Geekbench

По данным источника, Samsung сравнила тестовое устройство с процессором Exynos 2700 и смартфон Xiaomi 18 Pro Max, оснащенный процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. В многоядерном тесте Geekbench 6.5 процессор Samsung набрал примерно 13 тысяч баллов, тогда как конкурент получил около 11 тысяч. Таким образом, преимущество Exynos составило почти 20%. В более новой версии Geekbench 7.0 разница сократилась до 15%, но результат также оказался в пользу корейского чипа.

Еще больший разрыв был зафиксирован при сравнении с обычным Snapdragon 8 Elite Gen 6, установленным в Xiaomi 18 Pro. В Geekbench 6.5 процессор Samsung якобы опередил конкурента на 44%, а в Geekbench 7.0 — на 36%. В то же время эти цифры отражают лишь многоядерную производительность, а результаты одноядерных тестов пока не обнародованы.

Одним из возможных объяснений является конструкция Exynos 2700. Согласно предварительным утечкам, Samsung использует десятиъядерную архитектуру, тогда как флагманский процессор Qualcomm имеет восемь ядер. Кроме того, новинку связывают со вторым поколением 2-нанометрового технологического процесса Samsung SF2P, который должен обеспечить повышение производительности и энергоэффективности.

Что известно о графике и нагреве

Exynos 2700 якобы продемонстрировал хорошие результаты и в графических тестах. По информации корейских журналистов, в сложных графических сценариях с использованием современных технологий обработки изображений его пиковая производительность превысила показатели Snapdragon примерно на 20%. В то же время в обычных трехмерных задачах преимущество было значительно скромнее — около 5%.

Однако именно графическая производительность вызывает наибольшее количество вопросов. Samsung не раскрыла названия использованных тестов, настройки графики и продолжительность испытаний. Также неизвестно, насколько быстро процессор теряет производительность после нагрева. Для смартфонов это особенно важно, ведь высокие результаты короткого теста далеко не всегда означают стабильную частоту кадров после 20–30 минут игры.

Не менее важным остается энергопотребление. Даже если Exynos 2700 действительно окажется быстрее Snapdragon, его преимущество может утратить практический смысл в случае повышенного нагрева или заметно меньшей автономности смартфона. Именно эти характеристики часто определяют разницу между процессорами при повседневном использовании.

Ожидается, что Exynos 2700 станет основой части смартфонов Samsung Galaxy S27, презентация которых должна состояться в 2027 году. По предварительным данным, компания может вновь разделить устройства по регионам, предлагая версии с Exynos и Snapdragon. Окончательные характеристики и реальный уровень производительности нового процессора станут известны после появления серийных смартфонов и проведения независимых тестов.