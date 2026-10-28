Samsung готує новий Exynos для Galaxy S27: у тестах він випереджає навіть топовий Snapdragon

Майбутній процесор Samsung Exynos 2700 продемонстрував несподівано високі результати у внутрішніх тестах. За попередніми даними, новий чип випереджає флагманський Snapdragon за продуктивністю процесорних ядер і графіки.

Компанія Samsung, схоже, готує серйозне оновлення власних мобільних процесорів. За інформацією південнокорейського видання Chosun Biz, майбутній Exynos 2700, який планують використовувати у смартфонах Galaxy S27, показав кращі результати, ніж Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 від Qualcomm. Йдеться про внутрішні випробування Samsung, тому незалежного підтвердження цих показників поки немає.

Результати особливо цікаві з огляду на попередні покоління Exynos, які нерідко поступалися Snapdragon за продуктивністю під тривалим навантаженням та енергоефективністю. Через це версії флагманських смартфонів Samsung із процесорами Qualcomm традиційно користувалися підвищеним інтересом серед частини покупців. Якщо нові дані підтвердяться, Galaxy S27 може змінити ситуацію.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Exynos 2700 випередив Snapdragon у тестах Geekbench

За даними джерела, Samsung порівняла тестовий пристрій з Exynos 2700 та смартфон Xiaomi 18 Pro Max, оснащений Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. У багатоядерному тесті Geekbench 6.5 процесор Samsung набрав приблизно 13 тисяч балів, тоді як конкурент отримав близько 11 тисяч. Таким чином, перевага Exynos становила майже 20%. У новішому Geekbench 7.0 різниця зменшилася до 15%, але результат також виявився на користь корейського чипа.

Ще більший розрив зафіксували під час порівняння зі звичайним Snapdragon 8 Elite Gen 6, встановленим у Xiaomi 18 Pro. У Geekbench 6.5 процесор Samsung нібито випередив конкурента на 44%, а в Geekbench 7.0 — на 36%. Водночас ці цифри характеризують лише багатоядерну продуктивність, а результати одноядерних випробувань поки не оприлюднили.

Одним із можливих пояснень є конструкція Exynos 2700. За попередніми витоками, Samsung використовує десятиядерну архітектуру, тоді як флагманський процесор Qualcomm має вісім ядер. Крім того, новинку пов’язують із другим поколінням 2-нанометрового техпроцесу Samsung SF2P, який має забезпечити покращення продуктивності та енергоефективності.

Що відомо про графіку та нагрівання

Позитивні результати Exynos 2700 нібито продемонстрував і в графічних випробуваннях. За інформацією корейських журналістів, у складних графічних сценаріях із сучасними технологіями обробки зображення його пікова продуктивність перевищила показники Snapdragon приблизно на 20%. Водночас у звичайних тривимірних завданнях перевага була значно скромнішою — близько 5%.

Проте саме графічна продуктивність викликає найбільше запитань. Samsung не розкрила назви використаних тестів, налаштування графіки та тривалість випробувань. Також невідомо, наскільки швидко процесор втрачає продуктивність після нагрівання. Для смартфонів це особливо важливо, адже високі результати короткого тесту далеко не завжди означають стабільну частоту кадрів після 20–30 хвилин гри.

Не менш важливим залишається енергоспоживання. Навіть якщо Exynos 2700 справді виявиться швидшим за Snapdragon, його перевага може втратити практичний сенс у разі підвищеного нагрівання або помітно меншої автономності смартфона. Саме ці характеристики часто визначають різницю між процесорами під час повсякденного використання.

Очікується, що Exynos 2700 стане основою частини смартфонів Samsung Galaxy S27, презентація яких має відбутися у 2027 році. За попередніми повідомленнями, компанія може знову розділити пристрої за регіонами, пропонуючи версії з Exynos і Snapdragon. Остаточні характеристики та реальний рівень продуктивності нового процесора стануть відомі після появи серійних смартфонів і незалежних тестів.