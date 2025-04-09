Дебютував «народний» realme Narzo 80x за $160 – 6000 мА*год, Dimensity 6400, IP69

Компанія realme випустила бюджетний Narzo 80x з досить вражаючими характеристиками. У смартфона сучасний процесор, багато пам’яті, велика батарея і максимальний рівень захисту для такого типу пристроїв.

Усередині у realme Narzo 80x чип Dimensity 6400. Об’єм ОЗП або 8, або 12 ГБ. А ось ємність накопичувача вибрати не вийде, передбачено тільки 128 ГБ. Зате є слот для карти microSD (максимум 2 ТБ). Автономність забезпечує батарея на 6000 мА*год зі швидкою 45-ватною дротовою зарядкою.

Новинка в міру велика, у смартфона 6,72-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю FHD+ і кадровою частотою 120 Гц. Пікова яскравість на рівні 680 ніт. Ззаду камера з основним модулем OmniVision OV50D на 50 Мп і ToF-сенсором на 2 Мп. Спереду датчик на 16 Мп. Є захист IP69 і MIL-STD-810H.

ОС – Android 15 з оболонкою realme UI 6.0.