Названо моделі iPhone, про покупку яких найбільше шкодують власники

Редакція GSMinfo склала рейтинг із семи найгірших смартфонів iPhone за всю історію Apple.

Топ відкриває iPhone 8. Зазначається, що смартфон вийшов хорошим, просто він «вийшов не в той час» — за кілька тижнів до початку продажів iPhone X. Внутрішня конкуренція спричинила «моментальне старіння» iPhone 8, вважають експерти. Він програвав флагманську модель за всіма параметрами, включаючи сучасний дизайн, OLED-екран, батарею та камеру.

На другому місці опинився iPhone 14, який не отримав вирізу Dynamic Island, як у старших моделей. До того ж він поставляється з базовим дисплеєм із частотою 60 Гц, а технічно нічим не відрізняється від попередника.

За ним слідує перший iPhone SE 2016 року, що пропонував у компактному корпусі від iPhone 5s “залізо” аналогічне iPhone 6s. При цьому смартфон вийшов одночасно з продуктивнішим і сучаснішим iPhone 7. Експерти вважають, що пристрій пропонував застарілий 4-дюймовий екран і слабкий акумулятор, а його продуктивність була надмірна.

У добірку також потрапили iPhone SE (2022), який не виділяється на тлі конкурентів через невиправдано високу вартість, пластиковий iPhone 5c, а також iPhone 6 Plus, що гнуться. Закриває рейтинг iPhone 4, який через помилку у проектуванні дизайну втрачав зв’язок, коли користувачі брали смартфон до рук.