iPhone 18 Pro Max может превзойти Galaxy S26 Ultra по емкости аккумулятора

Apple может существенно увеличить емкость аккумулятора в будущем iPhone 18 Pro Max. Согласно новой утечке, смартфон получит аккумулятор, который будет больше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra.

По данным инсайдера, eSIM-версия iPhone 18 Pro Max будет оснащена аккумулятором емкостью 5425 мА·ч. Вариант с физической SIM-картой, вероятно, получит аккумулятор немного меньшей емкости — 5235 мА·ч.

Если эти данные подтвердятся, iPhone 18 Pro Max впервые сможет заметно опередить своего главного конкурента Samsung по этому параметру. Galaxy S26 Ultra оснащен аккумулятором на 5000 мА·ч, поэтому даже версия iPhone с физической SIM-картой будет иметь большую емкость.

Почему версия с eSIM будет оснащена более ёмким аккумулятором

Разница между двумя версиями объясняется конструкцией смартфона. В моделях без физического слота для SIM-карты внутри корпуса остается больше места. Apple может использовать это пространство для установки аккумулятора большей ёмкости.

Подобный подход компания уже применяла ранее: модели iPhone с eSIM имели немного больше внутреннего пространства, что позволяло лучше оптимизировать расположение деталей.

В то же время емкость аккумулятора — это ещё не полный ответ на вопрос об автономности. У iPhone традиционно аккумуляторы меньшей ёмкости, чем у многих Android-флагманов, но это компенсируется энергоэффективными процессорами и оптимизацией iOS.

Базовая версия iPhone 18 Pro получит меньший прирост

Для обычного iPhone 18 Pro такого значительного увеличения не ожидается. Согласно утечке, eSIM-версии оснастят аккумулятором емкостью 4288 мА·ч. Это тоже больше, чем у предыдущих поколений, но главный апгрейд, похоже, достанется именно модели Pro Max.

Пока что Apple не подтверждала характеристики iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Официальная презентация ожидается только в 2026 году, поэтому окончательные параметры могут измениться.

Если же эта утечка окажется верной, iPhone 18 Pro Max станет смартфоном Apple с самой ёмкой батареей в истории линейки. Для пользователей это может означать заметно более длительную работу без подзарядки, особенно в сочетании с новым процессором и дальнейшей оптимизацией iOS.