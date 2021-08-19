Прозорі телефони: фантастика чи близька реальність?

Прозорий смартфон звучить як щось абсолютно фантастичне, але чи зможе він коли-небудь стати реальністю?





Багато любителів електротехніки напевно хоч раз бачили концептуальні зображення повністю прозорих смартфонів. Вони виглядають дуже красиво і, найголовніше, малоймовірно.

Одні люди стверджують, що в цьому столітті прозорі смартфони стануть реальністю, в той час як інші вважають, що це щось з сфери фантастики, тому так і залишиться на рівні концепту.

Трохи нижче ми спробуємо розібратися, наскільки реальним є можливий вихід прозорого телефону, а також розповімо про його можливі недоліки і підводні камені.

В ЧОМУ СЕНС?

Наскільки нам відомо, прозорий смартфон по функціональності схожий на складні телефони останнього покоління. Девайси такого типу не покращують його продуктивність, оскільки головна риса полягає в дизайні – телефон буде виглядати дуже круто.

Проте, багато користувачів висловилися щодо того, що може зробити прозорий екран телефону з точки зору продуктивності пристрою. Деякі люди вважають, що прозорі телефони можуть покращити як камеру, так і процес перемикання додатків.

Завдяки прозорому дисплею ви можете відкрити два різних додатки (по одному з кожного боку), що спрощує мультизадачність. Але це, по суті, єдина перевага. Крім цього, прозорий екран не запропонує нічого революційного.

ЧИ РОБИВ ХТОСЬ ТАКЕ РАНІШЕ?

Прозорі телефони ніколи не призначалися для комерційного продажу. Такі бренди, як Apple і Samsung, ніколи навіть не згадували про можливий випуск прозорого телефону, однак інші компанії створювали прототипи і реєстрували патенти.

У 2012 році японський оператор мобільного зв’язку Docomo і великий виробник електроніки Fujitsu об’єдналися, і створили прототип прозорого пристрою з двостороннім сенсорним OLED екраном.

Телефон був досить примітивним і зовсім не був схожий на сучасний смартфон. Дисплей був дуже маленьким, а яскравість значно нижче звичайної. Але він дійсно був прозорим!

Варто згадати і Ericsson Xperia Pureness, функціональний телефон з прозорим екраном, випущений ще в далекому 2009 році. Але екран тут був маленьким і більше нагадував моноліт, а прозорість була невисокою.

ПРИНЦИП РОБОТИ

Прозорі OLED дисплеї, які, ймовірно, будуть встановлюватися і на смартфонах, вже щосили використовуються в телевізорах. Виглядають вони ось так:

Крім технології OLED, прозорий екран можна зробити за рахунок використання прозорих електролюмінесцентних дисплеїв (TASEL) і типового HUD дисплея.

TASEL являє собою скляний екран, покритий шаром фосфору, а також друковану плату. Такий тип дисплея зможе забезпечити найбільш прозорі сенсорні екрани.

Є також HUD, який досить-таки хороший. Це найстаріший тип технології прозорих екранів. Для його створення необхідні три ключові елементи: акумулятор, проектор і комп’ютер для генерації відео.

У зв’язку з наявністю таких багатообіцяючих технологій може виникнути питання: чому прозорі телефони все ще не існують?

А ЧИ ПРАКТИЧНО ЦЕ?

Сама ідея про прозорому смартфоні виглядає круто, проте її реалізація супроводжується кількома проблемами.

По-перше, крихкість. Сучасні реалії такі, що розбити телефон аж надто просто, навіть якщо він має металевий корпус і чохол.

Якщо міркувати логічно, у прозорого смартфона не буде ніякого захисту (це навіть не має сенсу, оскільки зникне сама прозорість). Тому очевидно, що кількість поломок, як і незадоволених клієнтів, зросте.

Що стосується самих клієнтів, то більшість користувачів вже звикло до високоякісних дисплеїв. На жаль, прозорі екрани не зможуть забезпечити такі ж якісні кольори і чіткість.

Таким чином, навіть якщо якась компанія і випустить смартфон з прозорим екраном, продажі, ймовірно, будуть не дуже вражаючими.

Проте випуск першого справжнього прозорого смартфона – завдання цілком здійсненне. З огляду на те, що японські компанії створюють прототипи, а такі великі бренди, як Samsung і LG, розглядають можливість роботи над цією технологією, ми дійсно можемо побачити випуск прозорих смартфонів в недалекому майбутньому.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЦЕ ЗАВЖДИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Багато з нас напевно хотіли б побачити прозорий смартфон, але далеко не кожен захоче купити його. Труднощі в плані якості та функціональності – підводні камені телефонів з прозорим екраном.

У будь-якому випадку зараз неварто говорити про що-небудь зі 100% -ою впевненістю. Але варто пам’ятати, що технології розвиваються семимильними кроками, і поява відмінного прозорого смартфона цілком ймовірна.