Стало відомо, які фільми жахів зняті за реальними подіями

А що, якщо примари, маніяки та паранормальні явища, що зустрічаються у кіно, реальні? Ділимося добіркою цікавих фільмів жахів.





Місто, яке боялося заходу сонця

У місті на заході США розпочинаються загадкові нічні вбивства. Мета маніяка в масці – закохані пари, що гуляють уночі.

У фільмі висвітлюється справжня історія серійного вбивці Техасу. У 1946 році Фантом зробив вісім замахів.

Скринька прокляття

На ярмарку дівчинка купує гарну скриньку. Згодом батьки помічають незвичайну поведінку доньки та намагаються розгадати дивну одержимість.

Режисер розкриває історію скриньки, в якій живе злий дух Діббук, що вміє вселятися в душі людей.

Той, хто виганяє диявола

У чому причина страшних нападів дванадцятирічної Ріган і літаючих предметів? Нормальних пояснень немає. Єдиний шанс урятувати дівчинку — вигнати диявола з її душі.

Фільм зняли за сюжетом книги, в основі якої лежать реальні події. Свідки розповідали про хлопчика, який говорив лякаючим голосом і керував предметами, що літають. Фільм про одержиму демоном дитину вважають найстрашнішим кіно другої половини ХХ століття.

Вінчестер. Будинок, який збудували привиди

Головна героїня Сара живе у великому будинку та постійно його перебудовує. Усередині особняк схожий на лабіринт, чому є причина. Дівчина намагається заплутати привидів та врятувати свій рід від розправи.

Фільм справді ґрунтується на реальній історії. Знаменитий будинок у місті Сан-Хосе – справжня знахідка для туристів. Дівчина з родини Вінчестер за порадою медіуму переробляла планування кімнат, щоби злі привиди її не знайшли.

Шість демонів Емілі Роуз

Історія про молоду дівчину, яка загинула за дивних обставин. Іде суд, і головний підозрюваний – місцевий священик.

Дівчина справді загинула під час обряду, а отця Мора визнали винним у її смерті. Але чи була дівчина одержимою чи хворою на епілепсію, ніхто не знає.