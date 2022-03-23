Чи можна замінити батарею в електромобілі самостійно?

Заміна батареї в електрокарі – набагато складніший процес, ніж заміна АКБ в автомобілі, що працює на бензині або газі. Проте питання самостійної заміни АКБ наразі стає особливо актуальним. Розберемося, як це реально.





Тягова батарея електрокара є масивною блоковою конструкцією. Так, акумуляторний комплект електрокара Nissan Leaf першого покоління складається з 48 модулів, кожен із яких містить 4 осередки ємністю по 33,1 А·год. Загальна вага конструкції сягає 275-296 кг (залежить від моделі). Відповідно до нормативів на повну заміну батареї в умовах офіційного сервісного центру відводиться 3 години.

Виробники навіть не розглядають можливість самостійної заміни високовольтної батареї (ВББ). Проте українським автолюбителям доводиться цим займатися, оскільки переважна більшість електрокарів в Україні не сертифікована.

Батарейні комплекти для електрокарів можна знайти хіба що на вторинному ринку або на eBay . В обох випадках автолюбитель ризикує нарватися на нечистих на руку ділків, які продають деградувавші ВББ під виглядом «майже нових». «Народні умільці» навчилися дурити бортову електроніку декількома способами. І навряд чи вдасться вам довести постфактум, що вам продали за кілька тисяч доларів «убиту» батарею.

При заміні ВББ автолюбитель може зіткнутися з іншими проблемами:

Жоден виробник не надає повної технічної документації щодо заміни батарейного комплекту.

Можливо, доведеться нести додаткові витрати (купівля діагностичного сканера, інсталяційного набору у випадку з Nissan Leaf першого покоління, діагностичного програмного забезпечення для Tesla — Toolbox 3 Diagnostic Software тощо).

Після заміни може знадобитися втручання в програмне забезпечення (зміна налаштувань, перепрошивка блоку керування) для того, щоб бортова електроніка дізналася батарейний комплект.

Купити ВББ із гарною залишковою ємністю, м’яко кажучи, проблематично.

Загалом, замінити батарею самостійно можна на будь-якому електрокарі . Однак у більшості випадків на це піде безліч часу і нервів при мінімальній економії коштів. Якщо в сьогоднішніх умовах виникнуть проблеми із заміною в офіційних сервісних центрах, то напевно вдасться знайти СТО , де вам швидко продіагностують і поміняють акумулятор в електромобілі.

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