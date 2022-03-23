Чи можна замінити батарею в електромобілі самостійно?
Заміна батареї в електрокарі – набагато складніший процес, ніж заміна АКБ в автомобілі, що працює на бензині або газі. Проте питання самостійної заміни АКБ наразі стає особливо актуальним. Розберемося, як це реально.
Тягова батарея електрокара є масивною блоковою конструкцією. Так, акумуляторний комплект електрокара Nissan Leaf першого покоління складається з 48 модулів, кожен із яких містить 4 осередки ємністю по 33,1 А·год. Загальна вага конструкції сягає 275-296 кг (залежить від моделі). Відповідно до нормативів на повну заміну батареї в умовах офіційного сервісного центру відводиться 3 години.
Виробники навіть не розглядають можливість самостійної заміни високовольтної батареї (ВББ). Проте українським автолюбителям доводиться цим займатися, оскільки переважна більшість електрокарів в Україні не сертифікована.
Батарейні комплекти для електрокарів можна знайти хіба що на вторинному ринку або на eBay . В обох випадках автолюбитель ризикує нарватися на нечистих на руку ділків, які продають деградувавші ВББ під виглядом «майже нових». «Народні умільці» навчилися дурити бортову електроніку декількома способами. І навряд чи вдасться вам довести постфактум, що вам продали за кілька тисяч доларів «убиту» батарею.
При заміні ВББ автолюбитель може зіткнутися з іншими проблемами:
- Жоден виробник не надає повної технічної документації щодо заміни батарейного комплекту.
- Можливо, доведеться нести додаткові витрати (купівля діагностичного сканера, інсталяційного набору у випадку з Nissan Leaf першого покоління, діагностичного програмного забезпечення для Tesla — Toolbox 3 Diagnostic Software тощо).
- Після заміни може знадобитися втручання в програмне забезпечення (зміна налаштувань, перепрошивка блоку керування) для того, щоб бортова електроніка дізналася батарейний комплект.
- Купити ВББ із гарною залишковою ємністю, м’яко кажучи, проблематично.
Загалом, замінити батарею самостійно можна на будь-якому електрокарі . Однак у більшості випадків на це піде безліч часу і нервів при мінімальній економії коштів. Якщо в сьогоднішніх умовах виникнуть проблеми із заміною в офіційних сервісних центрах, то напевно вдасться знайти СТО , де вам швидко продіагностують і поміняють акумулятор в електромобілі.