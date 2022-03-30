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6 додатків, які допоможуть впоратися зі стресом

30.03.2022
1 хвилина на прочитання
стрес

В умовах війни багато українців постійно відчувають сильний стрес, який може негативно позначитись на здоров’ї. Стежити за своїм психологічним станом та справлятися зі стресами допоможуть спеціальні програми. Ділимося деякими з них.


Stop, Breathe & Think

Часто панікуєте та перебуваєте у тривожному стані? Програма створена для щоденної медитації. Декілька хвилин повного розслаблення та концентрації, і вашому організму вже набагато легше!

Новини по темі
Stop Breathe Think: Meditation
Stop Breathe Think: Meditation
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Stop Breathe Think: Meditation
Developer: Stop, Breathe & Think
Price: Free
‎Stop Breathe Think: Meditation
‎Stop Breathe Think: Meditation
Завантажити QR-Code
‎Stop Breathe Think: Meditation
Developer: Stop, Breathe & Think
Price: Free

Breath Ball

Програма допомагає впоратися з безсонням. Спираючись на наукові дослідження, розробники пропонують спробувати дихальні вправи, які заспокоюють сильне серцебиття та готують організм до сну.

Breath Ball: The Stress Relieve Breathing Exercise
Breath Ball: The Stress Relieve Breathing Exercise
Завантажити QR-Code
Breath Ball: The Stress Relieve Breathing Exercise
Developer: Fun Driven
Price: Free

Pacifica

Розробники пропонують аналізувати свої емоції та виконувати завдання щодо усунення тривожності від повсякденних справ. Багато користувачів вважали таку медитацію дієвою та робочою.

Sanvello: Anxiety & Depression
Sanvello: Anxiety & Depression
Register QR-Code
Sanvello: Anxiety & Depression
Developer: Sanvello Health Inc.
Price: To be announced

Happy Color

Що може бути краще, ніж розмальовка-антистрес? Милі тварини, приголомшливі пейзажі та красиві квіти чекають на свого художника

Happy Color® – игра раскраска
Happy Color® – игра раскраска
Завантажити QR-Code
Happy Color® – игра раскраска
Developer: X-Flow
Price: Free
‎Happy Color® Malen nach Zahlen
‎Happy Color® Malen nach Zahlen
Завантажити QR-Code
‎Happy Color® Malen nach Zahlen
Developer: X-Flow
Price: Free+

Rain Rain

Прислухайтеся: дощ стукає по сирій землі, вітер піднімає вгору листя, і десь далеко заспівали птахи. Голос природи — один із найрозслаблюючих звуків для людини. Заходьте в програму та відпочивайте.

Rain Rain Sleep Sounds
Rain Rain Sleep Sounds
Завантажити QR-Code
Rain Rain Sleep Sounds
Developer: Tim Gostony
Price: Free
‎Rain Rain Sleep Sounds
‎Rain Rain Sleep Sounds
Завантажити QR-Code
‎Rain Rain Sleep Sounds
Developer: Tim Gostony
Price: Free+

Headspace

Медитація допомагає впоратися з тривогою, стресом і навіть простою втомою після важкого робочого дня. Додаток «Headspace» став популярним після позитивного відгуку актриси Емми Вотсон.

Headspace: Mindful Meditation
Headspace: Mindful Meditation
Завантажити QR-Code
Headspace: Mindful Meditation
Developer: Headspace for Meditation, Mindfulness and Sleep
Price: Free
‎Headspace: Meditation & Schlaf
‎Headspace: Meditation & Schlaf
Завантажити QR-Code
‎Headspace: Meditation & Schlaf
Developer: Headspace Inc.
Price: Free+

Ці програми – чудові помічники для пізнання себе. Дихайте, слухайте, робіть, споглядайте і будьте спокійні.

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30.03.2022
1 хвилина на прочитання

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