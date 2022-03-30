6 додатків, які допоможуть впоратися зі стресом

В умовах війни багато українців постійно відчувають сильний стрес, який може негативно позначитись на здоров’ї. Стежити за своїм психологічним станом та справлятися зі стресами допоможуть спеціальні програми. Ділимося деякими з них.





Stop, Breathe & Think

Часто панікуєте та перебуваєте у тривожному стані? Програма створена для щоденної медитації. Декілька хвилин повного розслаблення та концентрації, і вашому організму вже набагато легше!

Breath Ball

Програма допомагає впоратися з безсонням. Спираючись на наукові дослідження, розробники пропонують спробувати дихальні вправи, які заспокоюють сильне серцебиття та готують організм до сну.

Pacifica

Розробники пропонують аналізувати свої емоції та виконувати завдання щодо усунення тривожності від повсякденних справ. Багато користувачів вважали таку медитацію дієвою та робочою.

Happy Color

Що може бути краще, ніж розмальовка-антистрес? Милі тварини, приголомшливі пейзажі та красиві квіти чекають на свого художника

Rain Rain

Прислухайтеся: дощ стукає по сирій землі, вітер піднімає вгору листя, і десь далеко заспівали птахи. Голос природи — один із найрозслаблюючих звуків для людини. Заходьте в програму та відпочивайте.

Headspace

Медитація допомагає впоратися з тривогою, стресом і навіть простою втомою після важкого робочого дня. Додаток «Headspace» став популярним після позитивного відгуку актриси Емми Вотсон.

Ці програми – чудові помічники для пізнання себе. Дихайте, слухайте, робіть, споглядайте і будьте спокійні.

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