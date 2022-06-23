Моделюємо ситуацію: комета з найбільшим ядром зіткнеться з Землею

Нещодавно вчені виявили комету з найбільшим ядром в історії. Вона беззупинно летить до Сонця і до 2031 досягне орбіти Сатурна. Розбираємось, чи може вона врізатися в Землю і що може статися.





Виявлення величезної комети

У середині квітня 2022 року телескоп «Хаббл» NASA виявив комету з найбільшим ядром в історії. Нею виявилася C/2014 UN271 Бернардінеллі–Бернштейна. Діаметр її ядра становить близько 128 км. C/2014 UN271 важить 500 трлн тонн, що у 100 тис. разів більше, ніж звичайні комети Сонячної системи.

Девід Джуїтт, професор Інституту астрономії Каліфорнійського університету та співавтор дослідження, заявив: «Ця комета – буквально вершина айсберга з тисяч інших, які просто знаходяться надто далеко від нас, тому ми їх поки що не бачимо. Ми завжди підозрювали, що Бернардінеллі–Бернштейна має бути величезною, бо вона навіть на великих дистанціях була дуже яскравою. Тепер ми підтвердили цей здогад».

На шляху до Сатурна

C/2014 UN271 випадково виявили астрономи Педро Бернардинеллі та Гері Бернштейн у 2000-х, коли вивчали архівні фотографії для проєкту про розширення Всесвіту. Завдяки щасливому випадку в 2010 році її змогли зафіксувати через телескоп. З того часу комета досконально вивчалася. Крім відкриття розмірів її ядра, вчені з’ясували, що C/2014 UN271 летить у бік Сонця близько 1 млн. років. Зараз вона приблизно за 3,2 млрд км від нього. На найближчу відстань до зірки (близько 1,6 млрд км) комета підійде 2031 року. Вчені стверджують, що нічого хвилюватися: далі орбіти Сатурна вона не полетить. Однак можна приблизно розрахувати ефект, який C/2014 UN271 може зробити при зіткненні з Землею.

У тисячі разів сильніше астероїда-вбивці динозаврів

Навіть комета такого розміру як C/2014 UN271 не зможе повністю знищити нашу планету. Для цього потрібно в 20 тис. разів більше енергії. Тому Земля, здебільшого, залишиться цілісною. Проте руйнування однаково будуть гігантськими. За масштабами вони в тисячі разів перевищать наслідки від удару астероїда близько 66 млн. років тому, що призвело до вимирання динозаврів. Тоді більшість земноводних могли загинути протягом кількох годин або днів після падіння через різке підвищення температури. Це зіткнення могло спричинити незворотні зміни клімату, підвищити вміст кислоти в атмосфері та змінити склад Світового океану.

Знищення земної кори

Якщо C/2014 UN271 Бернардинеллі–Бернштейна долетить до Землі цільною, вона повністю розламає і пересуне земну кору. На думку деяких учених, така ж подія сталася з Марсом: через зіткнення з небесним тілом на Червоній планеті утворилася горбиста поверхня з великою кількістю кратерів. В атмосферу злетить безліч пилу, попелу та уламків. Можливо, особливо великі з них стануть додатковими супутниками Землі, міні-місяцями діаметром кілька кілометрів.

Темрява, смерчі та загибель всього живого

На місяці Земля порине в темряву, оскільки міцні шари пилу блокуватимуть сонячне світло. Через це почнуться масштабні катастрофи, а більшість тварин і рослин загине в перші тижні. Навіть мешканці дна, бактерії, що живуть у гідротермальних джерелах, можуть зникнути через те, що удар такої сили направить воду з морів та океанів у космос. Таким чином, зіткнення з кометою C/2014 UN271 веде до: