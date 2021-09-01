Стало відомо, чому арабські країни закуповують пісок в Європі, якщо він і так навколо них

Говорячи про арабські країни – Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Сирію і т. д., в голові відразу виникне образ безкрайніх пустель з жовтуватим піском.





Здавалося б, у країн з такими особливостями клімату немає ніяких проблем з кількістю піску, ми навіть не можемо уявити собі подібну проблему.

Однак як можна сприйняти звістку про те, що представники арабських країн закуповують пісок в Європі?

Чи так це насправді?

Мало, мало, мало піску

Деякий час назад для всієї громадськості поширилася вкрай дивна новина.

Виявляється, глава держави однієї з колишніх радянських країн уклав з представником Об’єднаних Арабських Еміратів договір. ОАЕ були продані величезна кількість піску на цілі мільйони.

Деякі політики побачили в цій угоді корупційний момент, однак, як з’ясувалося пізніше, це не так.

Несподівана розв’язка

Як показує статистика, більшості арабських держав просто необхідний пісок з Європи.

Люди, хоч трохи знайомі з будівельною справою, відмінно знають, що пісок – один з найважливіших матеріалів під час будівництва чого-небудь.

Але справа в тому, що пісок в Єгипті або ОАЕ істотно відрізняється за своїми характеристикам від європейського матеріалу. Пісок арабських країн дуже сипучий, складається з дрібних частинок, що мають надмірно гладку поверхню.

Всі ці показники знижують придатність такого матеріалу в будівництві. Саме тому країнам з подібними територіальними і природними особливостями необхідно закуповувати пісок у інших країн.

Навіть якщо спробувати використовувати подібний пісок в будівництві, фундамент споруди буде нестійким, вона може в будь-який момент зруйнуватися.

Східні казки

Звучить дивно, але саме з описаних вище причин в світі створюється дефіцит піску.

Той пісок, що покриває безкраї пагорби пустель, здатний, на жаль, лише викликати піщану бурю – в силу легкості своїх часток.

Для практичних будівельних потреб він не годиться, тому часта закупівля піску призводить до все меншої його кількості у європейських партнерів.

Доречно буде розповісти про один зникаючий острів, якому просто необхідний імпортний пісок.

Мова йде про Сінгапур – найбільший закупівельник піску на всій планеті. Справа в тому, що даний цінний матеріал потрібен в Сінгапурі не тільки для будівельних потреб, а й для здійснюваної програми збільшення масштабів території за рахунок намиву суші.

Намивні острови в Сінгапурі

Основним “інструментом” для виконання цього плану став саме пісок.

Однак разом з територією даного острова росте і населення. Тому сінгапурцям потрібні все більші обсяги піску.

Якщо звернутися до статистики закупівель за останній час, можна зіткнутися з неймовірними цифрами. За 20 років в Сінгапур було імпортовано 517 мільйонів тонн “золотого” матеріалу.

Ціни на пісок, з огляду на сильний попит подібних країн дуже зросли.

Деякі європейські сусіди навіть вводять офіційні заборони на експорт піску, оскільки від таких продажів дуже страждає місцевий природний рельєф.

До слова, ці проблеми утворюють в нашому світі вже давно назрілий дефіцит піску, як би несподівано це не звучало.