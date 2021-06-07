Чим відрізняється беззвучний режим і режим «Не турбувати»

У будь-якому сучасному смартфоні є 2 варіанти швидко відключити звук: це режими «Не турбувати» і «Без звуку». Але чи знаєте ви, чим вони відрізняються?





Беззвучний

Режим без звуку – це самий простий і швидкий спосіб зробити так, щоб телефон НЕ торохтів в невідповідних ситуаціях. Він швидко відключає звуки всього: повідомлень, вхідних повідомлень, дзвінків і мультимедійного контенту (музики, відео).

За замовчуванням в беззвучному режимі залишається тільки вібрація, підсвічування екрану при повідомленнях і дзвінках, а також працює будильник. Так що цей режим хороший, наприклад, якщо ви перебуваєте в кімнаті зі сплячою дитиною, або просто не хочете турбувати оточуючих, але хочете знати, коли вам щось напишуть або подзвонять.

Включається беззвучний режим декількома способами:

Т янем зверху вниз, і на «шторці» знаходимо відповідний значок: В налаштуваннях смартфона відкриваємо меню «Звук і вібрація», активуємо там режим «Без звуку»: За допомогою кнопок регулювання звуку на корпусі, просто знижуємо гучність до мінімуму, або клікнувши на спеціальну іконку – дзвіночок: На iPhone і телефонах OnePlus поруч з клавішами регулювання гучності є спеціальний тумблер , активуючий беззвучний режим:



Коли беззвучний режим включений, на панелі стану відобразиться піктограма з перекресленим дзвіночком:

Стандартні настройки беззвучного режиму можна змінити: наприклад, відключити вібрацію, або навпаки встановити мінімальну гучність повідомлень, щоб навіть в тихому режимі вхідний дзвінок було чути. Робиться це в меню налаштувань «Звук і вібрація».

Не турбувати

«Не турбувати» – це просунута версія беззвучного режиму. Крім того, що вона відрубує всі звуки (крім будильника), також додатково відключається вібрація і підсвічування екрану при вхідних повідомлення, дзвінках або СМС.

Крім того, режим «не турбувати» має більш глибокі настройки. Наприклад, його можна включати не тільки вручну, але і автоматично (за розкладом в певний час, або на конкретних заходах, обраних в календарі). Також можна встановити виключення: щоб відображалися повідомлення з обраних додатків, були чутні дзвінки від певних контактів, або «важливі дзвінки» – якщо номер набирає кілька разів протягом короткого проміжку часу.

Включити режим «не турбувати» вручну можна двома способами:

У системній «шторці» через значок з місяцем:

В меню налаштувань «Звук і вібрація», підпункт «Не турбувати». Там же налаштовується розклад для автоматичного запуску:

Коли «не турбувати» активний, в рядку стану з’являється іконка з місяцем.

Включати цей режим варто, якщо ви хочете взагалі забути про смартфон – наприклад, вночі, на побаченні, або під час роботи, коли він лежить на столі і відволікає вібрацією або підсвічуванням екрану через повідомлення. Але в той же час потрібні люди завжди зможуть вам додзвонитися: за рахунок своєї гнучкості режим «не турбувати» набагато крутіше і зручніше звичайного беззвучного режиму.