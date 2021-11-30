5 дієвих лайфхаків: яка розпізнати шахрая в 2021 році
Багато хто вже в курсі, що робити, якщо вам дзвонять “працівники служби безпеки банку”. Але шахраї щодня вигадують нові схеми і іноді їх непросто розпізнати. Розповідаємо, як убезпечити себе від крадіжки у додатках, інтернет-магазинах чи по телефону.
1. Як розпізнати шахраїв по телефону
Ось типові фрази, які ви ніколи не почуєте від справжніх співробітників банку :
- “З вашої карти щойно перевели гроші у … (іншому місті чи навіть країні)”.
- “Продиктуйте код, який ми відправили вам по СМС”.
- “Допоможіть нам відстежити недобросовісного співробітника за допомогою переказу”.
- “Переведіть гроші на цей рахунок”.
- “На ваше ім’я щойно оформили кредит”.
- “Завантажте програму за посиланням”.
- “Ми розслідуємо справу про шахрайство”.
- “Перейдіть за посиланням, щоб пройти опитування”.
Якщо ви чуєте щось подібне, одразу закінчіть діалог. Іноді банк дійсно відправляє посилання – це може бути опитування про якість обслуговування. Жодних персональних та платіжних даних там вводити не потрібно.
2. Як безпечно робити покупки в інтернеті
Шахраї часто користуються тим, що при оплаті онлайн потрібно вводити персональні та платіжні дані. Тому ретельно все перевіряйте, коли розплачуєтеся в інтернет-магазинах:
- Переконайтеся, що адреса сайту починається з префікса https і замочка – це означає, що він використовує захищене шифрування даних.
- Не переходьте за сумнівними посиланнями від незнайомих сайтів або дивною адресою (наприклад, якщо назва написана з помилкою).
- Перш ніж зробити замовлення та ввести дані картки, перевірте, що пишуть у відгуках про цей інтернет-магазин і як давно він існує.
- Не сплачуйте за покупки переказом на особисту картку.
- Якщо купуєте щось на сайті оголошень, не переходьте до месенджерів або за посиланнями на інші сайти, де вас просять заздалегідь оплатити товар.
3. Як уникнути крадіжки через мобільні програми
- Використовуйте лише офіційні програми інтернет-магазинів або онлайн-сервісів. Зазвичай їх можна завантажити для всіх мобільних платформ у Google Play та AppStore, на них є відгуки, назви написані без помилок, використовується оригінальний логотип.
- Вимкніть голосове керування iPhone на заблокованому екрані: «Налаштування» → «Siri та пошук» → «Siri з блокуванням екрана».
- Не завантажуйте програми за посиланнями в повідомленнях або листах «від банку».
- Відразу видаліть програму, якщо вона просить доступ до списку контактів, дозвіл на надсилання повідомлень або модифікацію ОС.
4. Як не втратити гроші, подорожуючи за кордоном
- Візьміть із собою картки різних платіжних систем та встановіть по них щоденний ліміт на зняття готівки та перекази.
- Не зберігайте пін-коди на папері разом із картками та гаманцем.
- Не погоджуйтесь, якщо хтось пропонує вам допомогу з оплатою або зняттям грошей у банкоматі.
- Не сплачуйте покупку повторно, якщо термінал не видав чек. Спочатку зайдіть у програму та переконайтеся, що оплата не пройшла.
5. Як не втратити гроші через дії дитини
Якщо дитина користується смартфоном, вона може робити покупки з вашої карти в онлайн-іграх або переходити за фішинговими посиланнями. Ось що можна зробити:
- Встановіть пароль для SIM-картки, щоб дитина не змогла користуватися нею на іншому пристрої.
- Активуйте функції батьківського контролю — в налаштуваннях телефону, через мобільного оператора або інтернет-провайдера.
- Увімкніть геолокацію, щоб відстежувати знаходження смартфона.
- Увімкніть розпізнавання обличчя та/або відбитка пальців.
- Заведіть окрему картку для дитини із мінімальним лімітом на щоденні покупки.
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