5 дієвих лайфхаків: яка розпізнати шахрая в 2021 році

Багато хто вже в курсі, що робити, якщо вам дзвонять “працівники служби безпеки банку”. Але шахраї щодня вигадують нові схеми і іноді їх непросто розпізнати. Розповідаємо, як убезпечити себе від крадіжки у додатках, інтернет-магазинах чи по телефону.





1. Як розпізнати шахраїв по телефону

Ось типові фрази, які ви ніколи не почуєте від справжніх співробітників банку :

“З вашої карти щойно перевели гроші у … (іншому місті чи навіть країні)”.

“Продиктуйте код, який ми відправили вам по СМС”.

“Допоможіть нам відстежити недобросовісного співробітника за допомогою переказу”.

“Переведіть гроші на цей рахунок”.

“На ваше ім’я щойно оформили кредит”.

“Завантажте програму за посиланням”.

“Ми розслідуємо справу про шахрайство”.

“Перейдіть за посиланням, щоб пройти опитування”.

Якщо ви чуєте щось подібне, одразу закінчіть діалог. Іноді банк дійсно відправляє посилання – це може бути опитування про якість обслуговування. Жодних персональних та платіжних даних там вводити не потрібно.

2. Як безпечно робити покупки в інтернеті

Шахраї часто користуються тим, що при оплаті онлайн потрібно вводити персональні та платіжні дані. Тому ретельно все перевіряйте, коли розплачуєтеся в інтернет-магазинах:

Переконайтеся, що адреса сайту починається з префікса https і замочка – це означає, що він використовує захищене шифрування даних.

Не переходьте за сумнівними посиланнями від незнайомих сайтів або дивною адресою (наприклад, якщо назва написана з помилкою).

Перш ніж зробити замовлення та ввести дані картки, перевірте, що пишуть у відгуках про цей інтернет-магазин і як давно він існує.

Не сплачуйте за покупки переказом на особисту картку.

Якщо купуєте щось на сайті оголошень, не переходьте до месенджерів або за посиланнями на інші сайти, де вас просять заздалегідь оплатити товар.

3. Як уникнути крадіжки через мобільні програми

Використовуйте лише офіційні програми інтернет-магазинів або онлайн-сервісів. Зазвичай їх можна завантажити для всіх мобільних платформ у Google Play та AppStore, на них є відгуки, назви написані без помилок, використовується оригінальний логотип.

Вимкніть голосове керування iPhone на заблокованому екрані: «Налаштування» → «Siri та пошук» → «Siri з блокуванням екрана».

Не завантажуйте програми за посиланнями в повідомленнях або листах «від банку».

Відразу видаліть програму, якщо вона просить доступ до списку контактів, дозвіл на надсилання повідомлень або модифікацію ОС.

4. Як не втратити гроші, подорожуючи за кордоном

Візьміть із собою картки різних платіжних систем та встановіть по них щоденний ліміт на зняття готівки та перекази.

Не зберігайте пін-коди на папері разом із картками та гаманцем.

Не погоджуйтесь, якщо хтось пропонує вам допомогу з оплатою або зняттям грошей у банкоматі.

Не сплачуйте покупку повторно, якщо термінал не видав чек. Спочатку зайдіть у програму та переконайтеся, що оплата не пройшла.

5. Як не втратити гроші через дії дитини

Якщо дитина користується смартфоном, вона може робити покупки з вашої карти в онлайн-іграх або переходити за фішинговими посиланнями. Ось що можна зробити: