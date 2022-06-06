На що звернути увагу при покупці ультрабука: поради для початківців

Купівля хорошого ультрабука – дуже складне завдання, особливо через те, що його апгрейд практично неможливий. Тому такий гаджет зазвичай купується «як є». Ну а для того, щоб ви не помилилися, ми склали для вас невеликий гайд по вибору підходящої саме вам моделі ультрабука.





Повсюдний перехід на віддалену роботу дуже змінив наші уявлення про необхідні для неї інструменти. Ми все частіше робимо вибір на користь компактних пристроїв, за допомогою яких з однаковим успіхом можна працювати і в офісі, і вдома, брати їх у поїздку, працювати в літаку або поїзді. І, якщо ваша робота не пов’язана з важкою графікою, ультрабук може стати тією самою паличкою, яка допоможе вам, де б ви не знаходилися.

Що таке ультрабук

Термін «ультрабук»часом вводить у ступор навіть фахівця, чого вже говорити про простих користувачів. І насправді єдиної думки щодо цього просто не існує. Деякі вважають ультрабуки своєрідними ноутбуками на мінімалках, а інші взагалі відносять їх до зовсім іншого класу пристроїв. Сама ж назва «ультрабук» з’явилася після виходу ультратонкого та легкого ноутбука MacBook Air.

Власне, саме ці два слова відрізняють класичний ультрабук. Це надзвичайно тонкий та легкий пристрій вагою не більше 1,5 кг та товщиною до 1,8-2 см. Сучасні ультрабуки часто мають дуже пристойну продуктивність, але все одно програють за цим показником повноцінним ноутбукам. А як інакше? При такій товщині в ультрабук просто не встановити потужну систему охолодження, а значить і його процесор повинен мати невисокий TDP. Ну а деякі моделі ультрабуків взагалі оснащуються пасивним охолодженням.

Не дуже вписуються в таку конфігурацію і жорсткий диск, DVD-привід або велика кількість портів, що займають багато місця. Ну і, звичайно, ви майже ніколи не знайдете в ультрабуку дискретну графіку – на роль ігрового ПК такий пристрій точно не підійде.

Як вибрати ультрабук

Після того, як ми з’ясували, що таке ультрабук, настав час визначитися з критеріями, за якими варто вибирати подібні гаджети. Але в першу чергу врахуйте, що будь-який ультрабук виявиться дорожчим за звичайний ноутбук у подібній же конфігурації. Це пов’язано і з необхідністю розмістити начинку в компактнішому корпусі, і в самій начинці, яка повинна бути оптимізована під мініатюрні розміри, і в більш преміальних матеріалах корпусу – ультрабуки часто беруть із собою в будь-які поїздки, тому такий гаджет повинен бути виконаний з легкого і міцного алюмінію чи іншого металу.

Особливо ж акуратно вибирати ультрабук варто через майже повну відсутність можливості апгрейду. Більшість таких пристроїв не дозволять додати ОЗУ, часто не дають збільшити обсяг внутрішньої пам’яті та замінити акумулятор без звернення до сервісного центру.

Діагональ екрану

Чим менша діагональ екрану, тим компактніший ультрабук, але й тим складніше з ним працювати. Ми рекомендуємо вибирати моделі з діагоналлю 13 дюймів та роздільною здатністю Full HD. Не слід забувати і про тип матриці. Намагайтеся віддавати перевагу гаджетам з IPS або VA-панеллю. Ультрабуки на TN-матриці зазвичай дешевші, але вона сильно програє конкурентам як за якістю кольору, так і по кутах огляду. Якщо ви працюєте з графікою, то найкращим вибором стане покупка пристрою з OLED-екраном.

Крім того, деякі ультрабуки комплектуються сенсорним дисплеєм. Опція досить спірна, хоч і зручна в деяких сценаріях роботи, але для базових завдань явно зайва і сильно збільшує вартість пристрою.

Пам’ять

На відміну від повноцінних ноутбуків, ви майже напевно не зможете встановити в свого обранця ні додатковий модуль ОЗУ, ні накопичувач більшої ємності. Тому спочатку вибирайте моделі не менше ніж з 8 Гбайт оперативної пам’яті і максимально великим обсягом пам’яті. Їх має вистачити для зручної роботи з текстом, веб-серфінгу та простенької графіки.

Процесор

Тут все залежить від того, навіщо вам ультрабук. Наприклад, зі звичайною офісною роботою чудово впорається процесор рівня Intel Core i3-1115G4. Особливо якщо ви прислухаєтеся до наших рекомендацій щодо обсягу оперативної пам’яті гаджета.

Для чогось «важчого» краще звернути увагу на моделі з процесором AMD Ryzen 5 5600U або Intel Core i5-1135G7. Наприклад, Lenovo ThinkBook 13s, можливостей якого вистачить навіть для повноцінної роботи з графікою. Тим більше що обсяг його оперативної пам’яті збільшений до 16 Гбайт, а екран гаджета має високу роздільну здатність 2560×1600 пікселів і побудований на якісній IPS-матриці.

Тачпад та клавіатура

Через малі розміри ультрабуків їх клавіатура практично завжди позбавлена ​​цифрового блоку клавіш. Якщо ж ви працюєте з цифрами, можливо варто звернути увагу на ASUS ZenBook 13, тачпад якого може виконувати ще й роль цифрової клавіатури. У деяких випадках ця опція може бути до речі.

Ну і, звичайно, звертайте увагу на розміри тачпада. Якщо ви звикли працювати з великим тачпадом, перехід на надмірно компактний може здатися справжніми тортурами.

Автономність

Головні переваги будь-якого ультрабуку – його компактні розміри та невелика вага. Тому й купуються такі гаджети здебільшого для поїздок та роботи «на ходу». У таких умовах нерозумно розраховувати на розетку під боком, а значить і автономність пристрою має бути максимально високою. Ми радимо купувати ультрабуки, які зможуть пропрацювати щонайменше 10 годин без підзарядки.

Набір інтерфейсів

Тут на перший план виходить навіть не кількість портів (у будь-якому випадку буде небагато), а їх якість. Якщо ви працюєте з текстами, вам за очі вистачить USB 3.2 Gen 1×1 або повільніший порт. При роботі з графікою не обійтися без швидкісного USB 3.2 Gen 2×1, а ще краще Thunderbolt 3, як у HP Envy 13-ba0023ur.

Не варто забувати і про наявність LAN-порту, якщо ви віддаєте перевагу дротовому підключенню до мережі.

Висновки

Ультрабук – це досить специфічний пристрій, який цінують насамперед за його компактність і невелику вагу. Він відмінно підійде вам, якщо ви не сидите на місці, і ваша робота не пов’язана з дуже важкою графікою. А ось геймерам такі гаджети краще оминати – вони не зможуть похвалитися такою ж продуктивністю, що і ігрові ноутбуки.

Ультрабуки практично непридатні для апгрейду. Тому при виборі такого гаджета приділяйте особливу увагу не тільки діагоналі його екрану, але і розміру оперативної та вбудованої пам’яті, автономності та набору наявних у нього інтерфейсів.