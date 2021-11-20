Як перевірити пульт для телевізора за допомогою смартфона

Розбираємось у тому, як перевірити працездатність пульта керування для телевізора за допомогою звичайного смартфона.





Буває так, що пульт керування телевізором починає вести себе неадекватно або зовсім перестає подавати ознаки життя. Причин цьому може бути безліч, але здебільшого головним винуватцем проблеми бувають розряджені елементи живлення. На щастя, перевірити працездатність пульта можна буквально за хвилину, а все, що для цього знадобиться, — смартфон із камерою.

Трохи теорії

Для керування більшістю сучасних телевізорів використовується інфрачервоне випромінювання. На телевізорі (зазвичай під екраном) знаходиться приймач ІЧ-сигналу, а на верхньому торці пульта розташовується ІЧ-випромінювач, що зовні нагадує звичайну лампочку.

Після натискання на кнопку пульта, ІЧ-випромінювач передає інфрачервоний імпульс, що уловлюється приймачем, і телевізор інтерпретує його у потрібну команду перемикання каналу, зміни гучності тощо.

Винятком тут є зовсім сучасні розумні моделі телевізорів, пульти управління якими часто працюють по Bluetooth. Для таких пультів описаний вище спосіб перевірки не підійде.

Як перевірити пульт від телевізора за допомогою смартфона

Переданий пультом ІЧ-імпульс невидимий неозброєним оком, але чудово розпізнається камерою смартфона. Звідси і найпростіший спосіб перевірки працездатності пульта: просто направте його на камеру смартфона та натисніть будь-яку кнопку на пульті.

Якщо пульт справно передає сигнал телевізору, ви побачите яскраве фіолетове або червоне світло від лампочки пульта. Якщо ж ніякого світла немає, або воно здається дуже тьмяним, замініть батарейки в пульті та повторіть перевірку. Світло стало яскравим? Отже, заміна батарейок допомогла.

Пульт, як і раніше, не працює? Тут, як кажуть, можуть бути варіанти. Якщо світло стало яскравим або спочатку було таким, а канали телевізора, як і раніше, не перемикаються, значить проблема, швидше за все, криється в приймачі ІЧ-сигналу або несправності самого телевізора. Аналогічні симптоми, ви, до речі, отримаєте, і якщо між передавачем пульта та приймачем телевізора знаходиться якась фізична перешкода. Якщо ж світло залишилося приглушеним або немає зовсім — проблема в пульті управління.

Після такої простої перевірки ви, як мінімум, знатимете, як вчинити: викликати майстра для ремонту телевізора, або обійтися малою кров’ю і купити новий пульт, який коштує зовсім небагато.