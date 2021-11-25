Топ 3 кращих кнопкових телефонів 2021 року на Android з двома SiM-картами

Кнопковий телефон у 2021 році може бути не простою дзвонилкою, а й чимось серйознішим. На ринку є моделі, що функціонують під керуванням Android OS. На них нормально працює WhatsApp, Google Maps та навіть YouTube. Зацікавлені? Тоді ось три найкращі кнопкові апарати на Android з підтримкою двох сімок.





№3 – Joys S14

Ціна: ~1000 гривень

Відкриває підбірку Joys S14. Тут використовується полегшена версія Mocor 5 OS, на яку можна встановити через APK-файл будь-яку програму, що працює на повноцінному «андрюші версії 4.4». Власники у захваті від того, яке класне тут радіо, що включається без навушників. У Joys S14 є дві сімки та підтримка 4G – можна використовувати його як точку доступу, роздаючи інтернет на інші гаджети.

Для дешевого пристрою тут похвальна якість збірки – він не відчувається дешевою китайською іграшкою, як багато інших бюджетників за такою ціною.

№2 – BQ 2400L Voice 20

Ціна: 1100 гривень

BQ 2400L Voice 20 – приклад гарного кнопочника з Android. Він працює під керуванням вже знайомого Mocor 5 OS, а під програми відведено 4 Гб пам’яті. Для пари месенджерів та інших найважливіших програм точно вистачить.

BQ 2400L Voice 20 має у своєму арсеналі дві сім-карти та окремі динаміки для мультимедіа та розмов. Якщо перший нічого феноменального не показує, другий дозволяє чітко чути співрозмовника під час розмови.

№1 – Xiaomi Qin 1S

Ціна: 2000 гривень

Телефон від китайців працює на Mocor 5 OS. Це той же Android 4.4, але трохи полегшений по функціоналу. Головне, що на апараті можна спокійно запускати месенджери, банківські програми та той самий Ютуб. Інше питання в тому, що дивитися відео на 2.8-дюймовому екрані не дуже комфортно. Слотів під сімки тут як і потрібно – два, є підтримка 4G, можна роздавати інтернет по Wi-Fi або USB-кабелю. В обох сценаріях телефон зарекомендував себе нормально.

Крім цього, у моделі є гучні динаміки і відсутня марна камера. Засмучує, що разом з нею китайці вважали зайвим класичний мініджек, тому підключати навушники до Xiaomi Qin 1S можна тільки через Bluetooth.