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Три правила для комфортного використання Телеграм

24.03.2022
1 хвилина на прочитання
телеграм

Міграція мільйонів користувачів з усіляких месенджерів в Телеграм гарантовано спричинить масу негативних думок про незручність і плутанину в новому додатку. Щоб такого не сталося, необхідно виконувати три обов’язкові правила.


1 . Ви, напевно, підписалися на десятки Телеграм-каналів і груп, в яких щохвилини публікуються нові повідомлення. Щоб не збожеволіти від постійних повідомлень, перейдіть в канал – натисніть на його назву – далі кнопку “Звук”. Вимкніть повідомлення про нові повідомлення від груп, де не так важливо термінове ознайомлення з новим матеріалом.

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2 . Перейдіть до “Налаштування” – “Папки з чатами” – “Створити нову папку” та створіть папки за інтересами, наприклад: “Робота”, “Сім’я”, “Новини” та ін. Так вам буде набагато легше орієнтуватися.

3 . У верхній панелі головного екрана Телеграм затисніть створену папку та перейдіть до пункту “Налаштувати папки”. Додайте або видаліть необхідних учасників або канали. Аналогічно виконайте сортування папок.

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24.03.2022
1 хвилина на прочитання

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