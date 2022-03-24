Три правила для комфортного використання Телеграм

Міграція мільйонів користувачів з усіляких месенджерів в Телеграм гарантовано спричинить масу негативних думок про незручність і плутанину в новому додатку. Щоб такого не сталося, необхідно виконувати три обов’язкові правила.





1 . Ви, напевно, підписалися на десятки Телеграм-каналів і груп, в яких щохвилини публікуються нові повідомлення. Щоб не збожеволіти від постійних повідомлень, перейдіть в канал – натисніть на його назву – далі кнопку “Звук”. Вимкніть повідомлення про нові повідомлення від груп, де не так важливо термінове ознайомлення з новим матеріалом.

2 . Перейдіть до “Налаштування” – “Папки з чатами” – “Створити нову папку” та створіть папки за інтересами, наприклад: “Робота”, “Сім’я”, “Новини” та ін. Так вам буде набагато легше орієнтуватися.

3 . У верхній панелі головного екрана Телеграм затисніть створену папку та перейдіть до пункту “Налаштувати папки”. Додайте або видаліть необхідних учасників або канали. Аналогічно виконайте сортування папок.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿