Замена разбитого экрана или стекла в Samsung A52

Samsung А52 появился на рынке в 2021 году и стал весьма популярным благодаря хорошим техническим параметрам, множеству полезных функций и доступной цене. Эта модель не доставляет серьезных проблем, однако некоторые сложности все же могут возникнуть, например, из-за падения или другого механического повреждения телефона. Эти проблемы вполне реально решить, обратившись к профессионалам для проведения ремонта.





Почему лучше доверить замену стекла Samsung A52 профессионалам?

Чаще всего пользователям требуется замена стекла Samsung А52. Теоретически можно попробовать купить запчасть и заменить ее самостоятельно, но в этом случае возникает множество сложностей. Процесс не такой простой, как кажется на первый взгляд, и обращение в мастерскую имеет сразу несколько преимуществ:

Установка качественного стекла (с точной геометрией и химической закалкой) – это важный момент, от которого зависит и долговечность телефона, и качество его работы;

Отсутствие видимых следов ремонта – по устройству не должно быть видно, что в нем меняли стекло;

Тщательный контроль повреждений – после осмотра под микроскопом и выявления всех дефектов мастер решает, нужна ли замена дисплея S amsung A52 или можно поставить только новое стекло (первый вариант актуален при повреждении основной матрицы);

или можно поставить только новое стекло (первый вариант актуален при повреждении основной матрицы); Проверка целостности и геометрии рамки – если она согнута, установка нового стекла не представляется возможной до устранения этой неисправности.

Замена стекла Samsung A52 выполняется быстро и обходится недорого. Как правило, такой ремонт занимает порядка 1-2 часов. Но точное время, как и цена услуги определяется характером и степенью повреждений, сложностью выполняемых работ.

Замена тачскрина или дисплейного модуля в телефонах Сасмунг А52?

В некоторых ситуациях требуется замена экрана Samsung A52. Когда произошло падение с небольшой высоты, появились небольшие царапины, трещины разошлись паутинкой либо сколы препятствуют использованию аппарата, проблема обычно решается при помощи замены стекла. При более сложных поломках придется заменить дисплей Samsung A52.

Перед выполнением таких работ стоит разобраться, в чем заключается разница в ремонте. Под экраном смартфона понимают часть гаджета, на котором отображается визуальная информация. Дисплей необходим для управления устройством, а состоит он из двух основных частей.

Первое – это матрица. Данный компонент отвечает за создание изображения и выполняет роль экрана. В Samsung A52, как и в других смартфонах для дисплея характерна повышенная чувствительность, поэтому устройство сразу реагирует на прикосновения человека.

Вторая часть – это стекло с сенсорными свойствами, т.е. тачскрин. Оно служит покрытием для матрицы, защищая ее от нежелательных воздействий извне, а также передавая сигналы, полученные при касании пользователя. Оба компонента нередко выходят при внешнем давлении на корпус смартфона или ударах. Стекло вместе с тачскрином называется дисплейным модулем.

Когда нужна замена экрана Samsung A52?

Замена экрана Samsung A52 обходится дороже, чем стекла. Необходимость в таком ремонте возникает:

При отсутствии изображения на телефоне;

При появлении горизонтальных либо вертикальных полос, белых или цветных;

При появлении черных пятен на дисплее;

При существенной потере качества изображения;

После попадания воды внутрь устройства;

При повреждении светодиодов внутри экрана.

Точно определить необходимый вид ремонта может только профессиональный мастер после диагностики аппарата. Даже если речь идет лишь о замене стекла, для восстановления работоспособности устройства требуется специальное оборудование и инструмент для ремонта дисплейных модулей, качественные расходные материалы и определенные знания об устройстве техники.

Какие бывают версии дисплея Samsung A52?

Нужно учесть, что для разных цветов корпуса используются разные дисплейные модуля. Так как в оригинальной поставке экраны поставляются вместе с рамкой корпуса.

Возможные варианты дисплеев:

Дисплей (LCD) Samsung GH82-25230B A525 Galaxy A52/ A526 с сенсором синий сервисный + рамка

Дисплей (LCD) Samsung GH82-25230C A525 Galaxy A52/ A526 с сенсором фиолетовый сервисный + рамка

Дисплей (LCD) Samsung GH82-25230D A525 Galaxy A52/ A526 с сенсором белый сервисный + рамка

Дисплей (LCD) Samsung GH82-25524A A525 Galaxy A52/ A526 с сенсором чёрный сервисный + рамка

Стоит ли менять разбитое стекло?

Примерная стоимость замены стекала отдельно для Самсунг А52 около 1000 грн. Замена оригинального экрана обойдется в 3-4 раза дороже.

Причина, по которой нужно заменить дисплей Samsung A525 вполне очевидна: с поврежденным модулем устройством просто невозможно пользоваться. Но даже если разбито только стекло, необходима его своевременная замена. В ином случае:

Поврежденные части тачскрина создают излишнее давление на дисплей, усиливается нагрузка на плату, шлейф и прочие важные компоненты устройства, что может привести к куда более серьезной неисправности и дорогостоящему ремонту;

Из-за микроскопических осколков стекло со временем перестает реагировать на прикосновения пользователя;

Отсутствие целостности стекла приводит к попаданию внутрь влаги и развитию коррозии;

Внутрь проникает воздух, который провоцирует окисление разъемов, платы, контактов и прочих элементов, поэтому телефон со временем выходит из строя.

Если в устройстве разбито стекло, может пострадать даже батарея Samsung A52. Если не отремонтировать телефон сразу после его поломки, впоследствии придется заплатить за восстановление значительно больше, а иногда и купить новый телефон.

В случае любых проблем с телефоном Samsung A52 Вам помогут специалисты сервисного центра Мастерфон

https://www.masterfon.kiev.ua/zamena-stekla-sensora-samsung-a525-galaxy-a52-v-kieve.html