Чому глючить смартфон і куди йде вся оперативна пам’ять

Сучасні смартфони оснащуються великою кількістю оперативної пам’яті і на перший погляд може здатися, що їй немає кінця та краю. Але це не так. ОЗУ швидко закінчується і телефон починає відчутно гальмувати. Куди йдуть дорогоцінні ГБ та як цього уникнути? Даємо практичні поради у цьому матеріалі.





Чому телефон гальмує?

Кожен телефон має певну кількість оперативної пам’яті, закладену виробником. В неї записується інформація, яку отримує та використовує телефон у конкретний проміжок часу. Тобто чим більше програм ви одночасно юзаєте, тим більше ГБ оперативної пам’яті зайнято. Відповідно, коли вони закінчуються, працездатність пристрою погіршується і він починає гальмувати. Телефон починає завантажувати додатки з основної пам’яті, а вона значно повільніша за оперативну.

На що йде оперативна пам’ять?

Практично у кожного виробника є своя фірмова оболонка, яка обернена класними іконами, гарними анімаціями та просунутими фічами. На жаль, все це має ціну. Платити її смартфону доводиться у вигляді ГБ оперативної пам’яті. Сучасні інтерфейси дуже ненажерливі і компанії навіть не намагаються робити їх апетити більш скромними, а навпаки збільшують від патчу до патчу.

Зростають запити на оперативну пам’ять також і у сучасних додатків. Браузери, месенджери та інший софт зараз споживають дуже багато. Якщо раніше 2-3 ГБ спокійно вистачало, щоб програми трималися в пам’яті та не вилітали при згортанні, то зараз про таке не варто мріяти. Останні кілька років мінімумом ОЗУ є 4 ГБ, а дивлячись на тенденції, незабаром планка підніметься до 6 ГБ.

Що робити?

На жаль, робочого виходу із ситуації немає. Єдине, що залишається – відключати в налаштуваннях телефону анімації та намагатися контролювати фонові процеси. Відключайте програми, які вам не потрібні, щоб розвантажити оперативну пам’ять. Так телефон лагатиме менше.

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