Українцям розповіли, чому не варто купувати новий смартфон щороку

В голові засіла думка, що було б непогано придбати останній iPhone? Ми знаємо п’ять вагомих причин побороти цю спокусу.





За останні десять років мобільні технології вдосконалилися настільки, що навіть смартфон дворічної давності не поступається сьогоднішнім новинкам (ну, принаймні більшість людей вважатиме його цілком прийнятним). Якщо ваш телефон був куплений протягом цього або минулого року, у вас немає серйозних причин переходити на свіжу модель.

Тут нам обов’язково заперечать заможні читачі: а якщо я можу собі це дозволити? До них приєднаються ті, у кого новий телефон швидко став непридатним: а з розбитим що робити?

Правда ваша. Можете вільно відстебнути 40+ тисяч на передовий гаджет – будь ласка (тільки не забудьте розповісти про свої враження від переходу). Миритися з несправним теж не варто. Якщо ціна ремонту приблизно дорівнює покупці нового, більш актуального і цікавого девайса, краще, звичайно ж, вибрати новий. Це стосується як iPhone, так і смартфонів на базі Android.

А на всі інші випадки ось п’ять причин, чому не треба гнатися за новим смартфоном щороку.

1. ОНОВЛЕННЯ ВЖЕ НЕ ТАКІ МАСШТАБНІ, ЯК РАНІШЕ

На початку мобільної епохи кардинальне оновлення функціоналу відбувалося щороку. Витягувалися екрани, змінювалася роздільна здатність, додавалися камери, швидкість відгуку росла на очах. Кожна зміна було явною і несла позитивний ефект.

І сьогодні нові функції продовжують впроваджуватися, але в реальному використанні вони вже не так очевидні. Виробники навперебій твердять про покращені камери, ось тільки фотографії з новітніх смартфонів не дуже-то відрізняються від тих, що були зроблені на моделях попереднього покоління.

В середньому і преміум класі переважна більшість смартфонів фотографує так, що відмінності видно тільки людині з досвідом.

Апаратне забезпечення просунулося настільки, що будь-які зміни, що вносяться виробниками, в кращому випадку здаються несуттєвими. А найчастіше їх ніби й немає.

Що нового з’явилося в останній рік?

Наприклад, 5G і Wi-Fi 6. Ні те, ні інше не відноситься до життєво необхідних функцій. Звичайно, тести на швидкість передачі даних покажуть величезний розрив у порівнянні з LTE, але на ділі, припустимо, при завантаженні потокового відео, ці зміни навряд чи будуть відчутні.

2. МОБІЛЬНИЙ АКУМУЛЯТОР РОЗРАХОВАНИЙ МІНІМУМ НА ДВА РОКИ

Літій-іонні батареї з часом втрачають ємність, це факт. Але і тут немає причин змінювати телефон щороку.

Акумулятор смартфона здатний утримувати достатню кількість ємності протягом двох років експлуатації. Якщо зношення йде швидше, можливо вам необхідно переглянути підхід до зарядки пристрою.

Потрібні докази? Добре, візьмемо iPhone. У ньому є штатні інструменти, які надають детальну інформацію про здоров’я акумулятора. В середньому за два роки використання акумулятор зберігає приблизно 80% від максимальної місткості. Якщо телефон спочатку був розрахований на 10 годин автономної роботи, то після закінчення року цей термін скоротиться приблизно до 9 годин. Не так вже й погано.

Якщо ж цей втрачений час має критичне значення, ви можете замінити батарею iPhone, заплативши 40-80 доларів в залежності від моделі. Сума, можна сказати, символічна на фоні того, скільки коштує остання серія iPhone.

3. ПРОГРАМНІ ОНОВЛЕННЯ ПРИХОДЯТЬ ПРОТЯГОМ ДЕКІЛЬКОХ РОКІВ

Пристроям класу преміум програмні оновлення доступні мінімум два роки. Якщо мова йде про Android, багато що залежить від політики виробника, але в цілому зараз спостерігається тенденція до розширення терміну підтримки. Популярні бренди – Samsung, OnePlus і деякі інші – обіцяють два-три масштабних апдейта всієї ОС плюс ще рік, протягом якого буде підтримуватися актуальність підсистеми безпеки.

Але жоден з виробників Android-смартфонів і поруч не стоїть з Apple. Айфони стабільно користуються оновленнями ОС протягом декількох років після випуску – а саме 5-6 років. Яскраве підтвердження – iPhone 6S, що вийшов в 2015 році з попередньо встановленою iOS 9. Шість років по тому він офіційно підтримує iOS 15, а попереду ще сьомий рік підтримки.

Виходить, якщо ви плануєте змінювати телефон виключно заради функцій в останній версії Android або iOS, майте на увазі, що ці ж новітні функції можуть з часом дійти і до вашого нинішнього телефону.

4. РЕЗУЛЬТАТ НЕ ВАРТУЄ СВОЇХ ГРОШЕЙ

Пам’ятайте часи, коли ціна флагманів трималася на рівні 15-20 тисяч? До сьогоднішнього дня вона зросла вдвічі! До того ж з’явилася категорія ультра-преміальних девайсів вартістю понад 40 000 грн. Їх тепер виробники і називають флагманами.

Давайте порівняємо. Ціна розблокованого iPhone 6 Plus, найдорожчого iPhone з серії 2014 року, становила 749 доларів. Минуло сім років. Тепер за цю ж суму можна купити тільки найпростіший iPhone з 11-ої серії, який вийшов, до слова кажучи, не в поточному році, а в позаминулому. За передовий смартфон Apple, тобто iPhone 13 Pro Max, доведеться викласти 60 тисяч (причому за модель з базовим об’ємом пам’яті).

А тепер запитайте себе: чи варто щороку спускати тисячу доларів на новий девайс з мінімумом апаратних оновлень? Зрозуміло, багато що залежить і від того, який саме смартфон у вас на руках в даний момент. Якщо цей пристрій середнього класу, то бажання перейти на щось більш просунуте ще можна виправдати. Але з топовою моделлю минулого року скаржитися нема на що.

5. РІЗНИЦЯ В ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРЕСТАЛА ВІДЧУВАТИСЯ

З кожним новим поколінням смартфонів виробники наголошують на числа в характеристиках, і це дійсно змушує багатьох користувачів забути про головне. У сучасних пристроях обсяг оперативної пам’яті і потужність процесора вже не так важливі, як раніше. Ви не помітите принципових відмінностей між 8 і 12 ГБ оперативної пам’яті, поки не запустите одночасно двадцять додатків. Але хто взагалі так робить?

З процесорами справа йде так само. На папері їх можливості ростуть, а в повсякденному використанні приросту не видно. Якщо ви придбали смартфон дорогого класу в минулому році, значить в ньому відмінне залізо, здатне впоратися з будь-яким завданням в найближчі рік-два. Не давайте цифрам вводити себе в оману.

ЩОРІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ СМАРТФОНА СТАЛО РОЗКІШШЮ

Який би телефон не був у вас на руках, виробники знайдуть спосіб змусити вас засумніватися в його профпридатності. Але варто всього на хвилину задуматися, і ви зрозумієте: у переважній більшості випадків можна обійтися без оновлення. Воно виправдано, якщо в даний момент ваш смартфон відноситься до низького або середнього класу. В іншому випадку покупка новітнього пристрою не принесе сильних вражень.