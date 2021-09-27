Легендарна компанія хоче заборонити продаж всіх iPhone і смартфонів на Android

Відома в минулому компанія Jawbone, виробник популярних фітнес-браслетів, звернулася в суд проти Apple і Google у відповідь на порушення восьми її патентів з вимогою заборонити продаж iPad, iPhone і гаджетів на Android. Компанія вийшла з бізнесу в 2017 р і за чотири роки вже змогла перетворитися в патентного троля, оскільки в травні 2021 року вона подала аналогічний позов проти Samsung.





Jawbone повернулася

Компанія Jawbone, в минулому відомий виробник фітнес-браслетів, вирішила засудити корпорації Google і Apple. Як пише The Verge, предметом суперечки стали патенти, що належать компанії.

Станом на 27 вересня 2021 р. Jawbone не випускала нові браслети протягом багатьох років. Вона вийшла з цього бізнесу ще в 2017 році. Проте, за роки роботи в цій області вона накопичила чимало патентів, які тепер використовує проти гігантських корпорацій.

Jawbone звинуватила Google і Apple в порушенні її патентів, що стосуються технологій шумозаглушення, які свого часу були розроблені на замовлення Управління перспективних дослідницьких проектів (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) американського Міноборони. В цілому ІТ-гіганти звинувачуються в несанкціонованому використанні восьми патентів.

У позові проти Apple вказано, що компанія використовувала технології Jawbone в усіх існуючих навушниках AirPods Pro, а також у всіх версіях смартфонів iPhone, і планшетах iPad. Окремо згадані і колонки HomePod, в Україні не продаються.

Дизайн браслетів Jawbone залишається впізнаваним навіть через багато років

З Google все може виявитися набагато більш масштабно. Jawbone звинувачує її у використанні патентів у всіх «версіях та варіантах смартфонів, планшетів, комп’ютерів, пристроїв розумного будинку, навушників і інших Android-пристроях». В даному випадку не зовсім зрозуміло, чи йдеться лише про продукцію самої Google, або ж сюди відносяться гаджети на Android, створювані сотнями інших компаній по всьому світу.

Чого домагається Jawbone

Згідно з судовими документами, позови проти Google і Apple подала компанія під назвою Jawbone Innovations LLC. Вона звернулася до суду міста Вако (Техас, США).

Від відповідачів вона вимагає, щоб ті припинили продаж пристроїв, в яких використовуються її технології. Іншими словами, давно забута компанія хоче, щоб з прилавків зникли як мінімум всі iPhone і iPad.

Сайт компанії функціонує, але практичної користі не представляє

Крім того, Jawbone Innovations LLC хоче, щоб і Google, і Apple виплатили їй ліцензійні відрахування за використання запатентованих нею технологій. На момент публікації матеріалу Apple ніяк не реагувала на цей випад проти неї. Представник Google Хосе Кастанеда (Jose Castaneda) повідомив Bloomberg, що компанія «оскаржить всі претензії і буде рішуче захищатися».

Потенційний патентний троль

Існують різні припущення, що компанія-позивач Jawbone Innovations LLC, що володіє правами на патенти, що стали предметом судового розгляду, не має нічого спільного з оригінальною Jawbone Inc. За інформацією Bloomberg, з позовів і заявок у відомство по патентах і товарних знаків неясно, хто стоїть за цією компанією.

Штаб-квартира Jawbone Innovations знаходиться в невеликій офісній будівлі в Уейко, у неї навіть немає номера телефону. Експерти Bloomberg не змогли зв’язатися з її адвокатами, що ведуть дану справу.

На те, що Jawbone Innovations LLC може бути патентним тролем, вказує і той факт, що Google і Apple не стали першими компаніями, на яких вона подала в суд. У травні 2021 року вона звернулася до федерального суду міста Маршалл (Техас) з аналогічним позовом проти компанії Samsung.

Jawbone Innovations LLC стверджувала, що Samsung без дозволу використовувала дві її запатентовані технології придушення шуму. Samsung поки не планує виплачувати їй роялті або знімати з продажу свої пристрої. Справа проти неї в даний час знаходиться на розгляді.

Таємничий власник

Фахівці The Verge з’ясували, хто є главою Jawbone Innovations LLC. Це якийсь Йорк Егглстон (York Eggleston), ім’я якого не раз миготіло у зведеннях про патентних тролів.

Людина з точно таким самим ім’ям раніше керувала компанією Quartz Auto Technologies. У середині лютого 2020 року вона стала власником цілого списку старих патентів IBM. Лише через декілька днів вона звернулася в один із судів Техасу з позовом проти компанії Lyft, що займається пасажирськими перевезеннями, стверджуючи, що вона порушуєте інтелектуальну власність. Ще через кілька тижнів аналогічний позов Quartz Auto Technologies подала проти іншого перевізника – Uber. Обидві справи в даний час знаходяться на розгляді, рішення по ним ще не прийнято.

Як загинула оригінальна Jawbone

Компанія Jawbone Inc. була заснована ще в березні 1998 року і спочатку називалася Aliph. Компанія дійсно тісно співпрацювала з DARPA – наприклад, в 2002 р. вона виграла контракт на розробку технології бездротового зв’язку для солдатів, що знаходяться в бою. Назву ну Jawbone вона змінила в 2010 році.

У 2011 р. Jawbone вирішила зайнятися створенням браслетів для фітнесу. У тому ж році вийшов її перший браслет Up. Новий напрямок бізнесу розвивався досить швидко, але до 2015 р. у компанії виникли фінансові труднощі.

У червні 2015 р. Jawbone звільнила 20 співробітників. Скорочення почалися вже через кілька тижнів після того, як вона взяла кредит на $ 300 млн. У листопаді 2015 р. відбулося ще більш масштабне скорочення штату компанії. Jawbone скоротила 60 співробітників, що склало майже 15% всього її штату.

Звільнення торкнулися всіх робочих груп. Крім цього, компанія закрила офіс в Нью-Йорку, який, головним чином, займався маркетингом, і скоротила операції в двох інших офісах – в Саннівейл і Піттсбурзі.

У травні 2016 р. Jawbone припинила випуск фітнес-браслетів і продала всі наявні партії з гігантською знижкою одному з дистриб’юторів. На той момент у Jawbone було три основні продукти – фітнес-браслети Up2, Up3 і Up4.

У серпні 2016 р. з’ясувалося, що Jawbone шукає покупця свого бізнесу. Приблизно тоді ж ресурс The Information повідомив з посиланням на наявний у нього документ, що компанія повідомила одного зі своїх бізнес-партнерів про неможливість здійснити черговий платіж за кредитом.

У липні 2017 р. Jawbone оголосила про вихід з бізнесу і почала процедуру ліквідації. Засновник і гендиректор компанії Хосейн Рахман (Hosain Rahman) повідомив про свій намір скоригувати сферу діяльності і організувати компанію Jawbone Health Hub, яка повинна була зайнятися розробкою сервісів і продуктів для здоров’я. На кінець вересня 2021 року компанія не функціонувала, як і її офіційний веб-сайт.

Контент на сторінці нової компанії засновника Jawbone повністю відсутний

За даними Bloomberg, Jawbone Health Hub збиралася, окрім іншого, співпрацювати з цілим списком великих ІТ-корпорацій, включаючи Microsoft, щоб мати доступ до їх корпоративних клієнтів.