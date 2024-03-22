Українцям пояснили коли дійсно треба повністю виключати смартфон

Звичка вимикати телефон у користувачів є ще з 90-х – щоб ніхто не турбував, телефон просто вимикали з розетки, бо кнопок вимкнення він міг зовсім не мати. Але що зі смартфоном? Практика показує, що невелика кількість користувачів відключає його на той час, коли він не потрібен. Давайте заглибимося в цю тему трохи докладніше – розберемо деякі причини вимкнення смартфона.

Щоб не заважали перешкоди

Робота смартфона може вплинути на точні прилади, наприклад, медичне обладнання або засоби зв’язку в літаку. Причина – високі частоти, які випромінює пристрій. Смартфон постійно надсилає дані через мобільну мережу, Wi-Fi і Bluetooth за допомогою високочастотного випромінювання.

Для того щоб відключити модулі зв’язку, є опція, яка називається “Авіарежим” (режим польоту). Але не завжди це на 100% допомагає – точні вимірювальні прилади можуть реагувати і на невелике високочастотне випромінювання від процесора гаджета. У цьому разі правильніше буде зовсім вимкнути смартфон, щоб він нічого не випромінював.

Щоб ніхто не турбував

Багато користувачів вимикають смартфон для того, щоб ніхто не турбував: не писав повідомлення і не дзвонив. Це не зовсім правильне рішення – будь-який сучасний девайс можна налаштувати так, щоб він не видавав звуки і вібрацію під час нового виклику, а сповіщення про дзвінок або SMS можна взагалі приховати.

Можливо відключити всі звуки, але додати до вибраного ті контакти, які не повинні бути заглушені. У цьому разі користувач не пропустить важливий для себе дзвінок. У принципі, можна перевести пристрій і в режим польоту, щоб вимкнути весь зовнішній зв’язок, але простіше налаштувати звуки і повідомлення так, як зручно.

Щоб заощадити заряд акумулятора

Смартфон пропрацює довше, якщо його вимикати – це незаперечний факт, але є один нюанс. Таке вимкнення працюватиме в тому випадку, коли смартфон вимикаємо на тривалий період. У разі, якщо заряду на пристрої дуже мало, то не варто вимикати девайс, щоб зберегти заряд. Річ у тім, що процес вимкнення та увімкнення пристрою потребує великої кількості енергії – смартфон за своєю архітектурою є комп’ютером, якому для роботи потрібна енергія.

У разі, якщо заряду залишилося дуже мало, то правильніше перевести смартфон у режим економії (або суперекономії) і періодично переводити його в режим польоту. Наприклад, ви відправили співрозмовнику повідомлення і чекаєте відповіді. Можна перемкнути пристрій в “Авіарежим”, а хвилин за 5 вимкнути режим польоту й отримати нові повідомлення. Така маніпуляція збереже заряд на триваліший термін, ніж постійне вимкнення та увімкнення пристрою.

Який висновок?

Відключати смартфон можна:

У той час, коли його робота може спотворити або завдати шкоди будь-яким іншим високочутливим пристроям; Щоб зберегти акумулятор. Вимикати на ніч можна, вимикати і вмикати раз на годину точно не варто; Для тривалого зберігання пристрою, якщо батарею не можна витягти. У цьому випадку, потрібно повністю зарядити смартфон. Не забуваємо періодично заряджати пристрій (раз на півроку), щоб підтримувати батарею.

Також пам’ятайте і про те, що раз на місяць бажано перезавантажувати свій мобільний ґаджет (достатньо вимкнути і ввімкнути). Процедура дасть змогу операційній системі завантажитися заново, виправити помилки і позбутися сміття в оперативній пам’яті. Періодичне перезавантаження смартфона – справа корисна. А якщо ваш пристрій уже не новий і працює повільно, то перезавантажувати краще частіше.