Режим польоту чи повне вимикання: що краще

Спостереження показують, що багато хто любить відключати свій смартфон. Так, це дуже корисна дія – розповімо чому трохи нижче. Але крім фізичного вимкнення девайса, є можливість перевести смартфон в авіарежим (“режим польоту”). Розберемося в цьому питанні трохи докладніше, а ви можите висловити свою думку з цього приводу в коментарях.

Нагадаємо, що режим польоту створений для того, щоб відключити всі радіомодулі в смартфоні, які можуть заважати навігаційному обладнанню літака під час польоту. Але цей режим можна використовувати не тільки в небі, а й на землі.

Отже, для чого зазвичай вимикають смартфон? Як мінімум, є дві причини на це – заради того, щоб зберегти заряд акумулятора і щоб ніхто не турбував дзвінками та повідомленнями. Можна знайти третю причину – якщо смартфон буде не потрібен тривалий час (не забуваємо в цьому разі його повністю зарядити і вимкнути). Розберемо дві причини детально.

Економія енергії

У разі, якщо потрібно зберегти енергію акумулятора, але смартфон у найближчі кілька годин не буде потрібен – краще його вимкнути. А ось якщо заряду залишилося зовсім мало, але девайс вам потрібен і ви очікуєте повідомлення або дзвінка, то краще використовувати режим польоту. Періодично переводячи смартфон в авіарежим, ви можете зберегти заряд енергії на довший термін, якщо гаджет буде ввімкнений.

Вивели пристрій з режиму польоту, подивилися, чи немає нових повідомлень про дзвінки або повідомлення – можна назад увімкнути авіарежим. А ось сам процес фізичного вимкнення і ввімкнення пристрою споживає багато енергії, тому не варто вимикати гаджет на короткі проміжки часу заради економії заряду.

Сховати себе від усіх

Вимикати смартфон заради того, щоб ніхто не турбував, у принципі не варто – можна скористатися двома способами. Налаштувати режим “Не турбувати”, вказавши, які додатки і месенджери будуть вас турбувати. Або ж зовсім відключити всі повідомлення одним натисканням. Або ж використовувати режим польоту. Різниця тут є – в режимі “не турбувати” той, хто вас викликає, знатиме, що ваш пристрій увімкнено, а в месенджерах будуть заповітні дві галочки про доставку. У режимі ж польоту у вас усі радіозв’язкові модулі в смартфоні вимкнені, і це означає, що для інших абонентів ваш телефон вимкнений.

То в яких ситуаціях відключати смартфон? Тільки в тій ситуації, коли він не буде вам потрібен у найближчі кілька годин (днів). У цій ситуації має сенс так робити.

Також нагадаємо, що періодичне вимкнення і ввімкнення (або перезавантаження) сприятливо діють на будь-який смартфон. Після такого перезавантаження пристрій почувається трохи краще – заново завантажується операційна система і всі служби, а також очищаються тимчасові сховища. Періодично перезавантажувати смартфон необхідно: хоча б раз на тиждень/місяць.