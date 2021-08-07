На якій ОС купити телевізор українцям в 2021 році: поради фахівців

На полицях українських магазинів десятки розумних телевізорів з великою кількістю операційних систем на борту. Яку ж ОС для Smart TV і чому варто чи не варто вибирати в 2021 році українському покупцеві.





WebOS, Tizen і інші пропрієтарні ОС

На відміну від ринку смартфонів, на якому править дуополія iOS і Android, виробники «розумних» телевізорів поки так і не прийшли до уніфікації платформ. Візьмемо, наприклад, двох популярних корейських виробників: Samsung розвиває власну Tizen OS, а в телевізорах LG можна знайти виключно webOS. І ці дві платформи, незважаючи на відмінності в інтерфейсі і конкретні функції, мають концептуально одні і ті ж плюси і недоліки.

Ключовий плюс – швидкість роботи. І Tizen, і webOS мають досить приємний інтерфейс і дійсно дуже спритні при взаємодії з ним. Додатки та контент запускаються швидко, при навігації в меню практично не зустрічається помітних пригальмовувань, тобто, плавність і швидкість роботи на висоті. Так відбувається часто, коли залізо і софт створюються в межах однієї компанії – оптимізація в наявності.

Але в той же час у такого підходу є і інша сторона медалі. Далеко не всі розробники додатків, але ж саме заради них ми купуємо «розумні» телевізори, готові випускати свої програми відразу на кілька платформ, обмежених телевізорами певного бренду. Як підсумок, в магазинах додатків у Samsung і LG не так багато додатків, як хотілося б.

З великими сервісами на зразок Netflix чи Megogo тут все добре – те, що працює за передплатою і дозволяє показувати вам рекламу підтримується практично скрізь. А ось умовного вибору серед додатків для доступу до особистої бібліотеки контенту або для перегляду IPTV майже немає. Та й з кастомізацією оболонки, що називається «під себе», все бідно, хіба тільки іконки додатків розташувати в іншому порядку, та обране наповнити.

При цьому, не можна сказати, що Tizen і webOS – це погані платформи для «розумного» телевізора. Якщо у вас немає пекучого прагнення до кастомізації і перетворення ТВ на подобу багатофункціонального міні-комп’ютера, вам подобається, коли все спритно і без проблем працює з коробки, і ви звикли платити за ліцензійний контент і сервіси по підписці, то напевно залишитеся задоволені продуктами Samsung і LG.

Що стосується інших Linux-подібних пропрієтарних платформ, які встановлюються в телевізори менш популярних брендів, то на наш погляд, їх варто обходити стороною. На них ще менше додатків і навіть деякі популярні сервіси можуть бути на них недоступні.

Android TV

Android TV (не плутати з AOSP-збірками Android, які краще теж обходити стороною) – найбагатша в плані софта і всілякої кастомізації платформа. Це досягається завдяки величезній базі Android-додатків, які можна завантажувати як з Google Play на самому телевізорі (якщо вони мають адаптований для ТВ інтерфейс), так і встановлювати у вигляді apk-файлів з флешки або з хмарного сховища.

Завдяки Android з легкістю можна організувати власну бібліотеку контенту, яка буде програватися з мережевого сховища або домашнього ПК – вибір софта для цього величезний. При цьому, нічого не заважає це поєднувати з онлайн-кінотеатрами, додатки яких без проблем можна знайти в Google Play.

При цьому, завдяки вільній установці apk, не проблема скористатися і сторонніми сервісами. Редакція GSMinfo не підтримує піратство, проте все ще трапляються моменти, коли без «піратки» не обійтися. Наприклад, до недавнього часу серіали в Apple TV + не мали української чи російської озвучки, при цьому на піратських платформах їх можна було подивитися зі сторонньою доріжкою, що було дуже зручно. Та ж ситуація з низкою фільмів і серіалів, які ексклюзивно виходять на зарубіжних платформах, недоступних в України. Так чи інакше, за контент завжди краще платити його правовласникам, але якщо такої можливості немає, а подивитися хочеться, то на наш погляд, робити винятки з цього правила не так соромно. І в цьому плані Android TV надає всі можливості.

Крім того, з Android TV знайдуть де розгулятися і ентузіасти. Отримати root-права, змінити лаунчер, видалити не “!заблокований” софт і додати нових недекларованих можливостей – все це в рамках Android TV зробити цілком реально.

Серед переваг Android TV в порівнянні з webOS і Tizen варто відзначити найпростіше підключення Android-смартфонів за допомогою вбудованого Chromecast (AirPlay для iOS можна додати сторонніми додатками) і підтримку ігор, випущених для ОС від Google. Тільки варто мати на увазі, що для більшості динамічних тайтлів доведеться обзавестися геймпадом з підтримкою Bluetooth. Єдине помітне обмеження – це продуктивність заліза. І про це варто згадати окремо.

Справа в тому, що більшість ТВ на базі Android TV працюють на скромному залозі. Найчастіше це далеко не найпродуктивніші чіпи MediaTek, а обсяг ОЗУ рідко перевищує 2 ГБ. Саме тому страждають не тільки ігрові можливості, але і в цілому робота інтерфейсу і додатків. Так, Android TV часто здається менш спритнішою, ніж пропрієтарні ОС на телевізорах Samsung і LG. Втім, для більшості завдань це не буде настільки критично, та й очевидна різниця в роботі буде помітна лише в тому випадку, якщо у вас вдома будуть встановлені умовно два телевізора: один на webOS або Tizen, а другий на Android TV.

tvOS і Apple TV

Незважаючи на те, що власні телевізори компанія з Купертіно все ще не випускає, додати свій ТВ в екосистему компанії не складе труднощів – достатньо обзавестися приставкою Apple TV, що працює на базі tvOS. Відразу обмовимося, що на мій погляд, це буде мати сенс тільки в тому випадку, якщо ви є активним користувачам інших гаджетів компанії. Інакше більшість фішок Apple TV ви на собі не відчуєте.

Ключова особливість tvOS в тому, що вона перетворює будь-який ТБ в ще один екосистемний продукт Apple з доступом до ваших фотографій, музики, історії перегляду і багато чому іншому, що є в фірмових сервісах купертінівців. Почати дивитися серіал на iPad по дорозі додому, а потім продовжити на телевізорі, подивитися фотографії і відео з відпустки на великому екрані без їх попереднього трансферу куди-небудь або улюблені музичні плейлисти на домашній акустиці, підключеній до ТВ, – це все про Apple TV і екосистему «яблучної» компанії, яка просто працює.

Разом з тим tvOS – це, мабуть, сама спритна з телевізійних ОС, які нам доводилося використовувати. Інтерфейс на ТБ реагує на дії користувача так само стрімко, як iPhone на тапи по його сенсорному екрану. Це не дивно, адже приставки Apple TV використовує те ж залізо, що і в iPhone і iPad. Останнє покоління приставки, до слова, має на борту A12 Bionic.

Ще одна перевага tvOS перед іншими ТВ-платформами – це продумане сімейне використання. Можна створити кілька облікових записів всередині приставки і, перемикаючись між ними, члени сім’ї зможуть отримувати доступ до свого персонального контенту.

Що стосується різноманітності додатків, то за цим параметром tvOS, на наш погляд, знаходиться десь посередині між webOS / Tizen і Android TV. Це відбувається в тому числі завдяки тому, що розробники мають всі необхідні інструменти для швидкої портація програм з iOS на tvOS.

Окремо варто сказати про ігри, які видають, мабуть, кращу графіку серед всіх доступних для ТВ систем, багато в чому завдяки використанню більш потужної начинки. Величезним вибір ігор назвати важко, хотілося б, звичайно, побільше. Однак наявність десятка непоганих тайтлів в App Store і доступність на приставці всіх ігор з сервісу Apple Arcade робить з tvOS ігрового лідера на ринку операційних систем для ТБ. Але так чи інакше, до класичних консолей їй поки далеко.

Висновки

Серед згаданих нами ТВ-платформ, не можна однозначно вибрати лідера і аутсайдера, все залежить від того, як саме ви користуєтеся телевізором.