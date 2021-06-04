Фахівці розповіли, чому сильно гріється смартфон та порадили, як можна уникнути перегріву

Як часто ви стикаєтеся з тим, що корпус вашого смартфона стає теплим і іноді навіть гарячим при його використанні? Думаю, ви хоча б раз помічали, що задня кришка девайса може нагріватися досить відчутно.





Ні, яєчню на смартфоні посмажити не вийде, але ось до негативних наслідків привести перегрів може. Деякі з них можуть бути значними тільки через час, а інші наздоженуть смартфон раптово.

“Чому смартфон взагалі нагрівається?” – логічне в такому випадку питання. Багатьом (сподіваємося і вам) цікава сама природа нагріву, те, що йому сприяє і як його уникнути. У цій статті спробуємо розповісти про це ненауковою мовою.

Швидка зарядка

Найбільш очевидна причина нагрівання – процес заряду пристрою. Користуватися смартфоном, який стоїть на швидкій зарядці, не варто. В цей час акумулятор перебуває у стресовому стані, а додаткове навантаження ще більше розігріває його.

Крім нього нагріваються й інші елементи смартфона, нехай навіть не критично. Швидка зарядка була створена саме для того, щоб через короткий час смартфоном знову можна було користуватися, тому заважати цьому процесу не потрібно.

Варто хоча б зрідка перевіряти нагрів батареї. У смартфонах Xiaomi є можливість дізнатися її температуру в стандартних налаштуваннях по шляху “Живлення і продуктивність” – “Батарея”. Для відстеження температури можна завантажити умовну програму AIDA64.

Слабка система охолодження

В сучасних смартфонах використовуються різні системи охолодження: теплові трубки, рідинне охолодження, пластини, парові камери і навіть кулери (зустрічаються рідко і лише в ігрових смартфонах).

На ринку є і смартфони без продуманої системи охолодження. Для відводу тепла в такому випадку використовується сам корпус, але пристрій, зроблений із пластику й скла, нічого хорошого в плані температур не обіцяє: обидва матеріали погано відводять тепло. Протилежність їм – алюміній, але суцільно металевих смартфонів в наші дні просто немає.

Геймерські смартфони іноді використовують відразу декілька способів охолодження. Все через високі потужності флагманських процесорів: крім себе, вони можуть нагрівати й інші модулі на платі.

Наприклад, Snapdragon 888 вже має репутацію гарячого чіпа: потужне головне ядро Cortex-X1 розігрівається до непристойних температур, тягнучи за собою інші ядра і вбудований модуль X60, який відповідає за підтримку мереж п’ятого покоління. Якщо вся це справа не матиме нормального охолодження – чекайте біди.

Найзапеклішим представником невдалого смартфона на новому чіпі Qualcomm є Xiaomi Mi 11. Він розігрівається у важких завданнях майже до 60-ти градусів. Для невеликого пристрою це катастрофічне нагрівання.

Робота модулів зв’язку

Мобільний зв’язок, активний Bluetooth, Wi-Fi і NFC теж можуть сприяти нагріванню смартфона, особливо коли всі ці модулі працюють при виконанні вимогливого завдання. Процесору і графічного чіпу теж доводиться справлятися з роботою інтерфейсу, відображенням графіки і прорахунком всіляких об’єктів, так ще і всякі блютус їм заважають!

Якщо серйозно – просто обмежуйте роботу модулів під час ігор, якщо вони вам не потрібні тут і зараз. При звичайному серфінгу, перегляду відео або посиденьках в соцмережах вони не дадуть про себе знати.

Процесор, яскравий екран і швидка пам’ять

З топовим процесором ми частково розібралися, але не варто забувати і про середньо-бюджетні чіпи. Вони теж схильні до нагрівання у і втрати частот, через що багато хто з них не може розкрити свій потенціал. Захист не дає процесору розігнатися, постійно “заколисуючи” його запал.

Якщо ви не хочете терпіти троттлінг і вам потрібно швидше повернутися до гри – відкладіть смартфон в сторону, попутно відключивши всі модулі, або вимкніть його на 10 хвилин, давши йому охолонути. Функція зниження частот сама справляється з надмірним нагріванням, і на флагманських процесорах втрата потужності непомітна, а ось недорогі чіпи відчувають себе в таких ситуаціях не дуже добре (може пригальмовувати інтерфейс / довго завантажуються додатки).

Не ідеальна в цьому плані і пам’ять. Якщо з накопичувачем проблема теплообміну не сильно актуальна, то ось ОЗП, ганяючи інформацію на високих швидкостях, впливає на нагрів всього смартфона, тим більше працюючи в зв’язці з процесором.

Ще й екран потрапляє під ту саму статтю. Навіть він здатний сильно нагріватися, і дивуватися тут нема чому – досить подивитися на характеристики сучасних матриць.

Висновок

Постійний перегрів смартфону не рекомендується від слова зовсім. Про таке поняття, як “деградація” потрібно пам’ятати завжди: їй схильний і процесор, і пам’ять, і вже тим більше акумулятор. Не користуйтеся гарячим пристроєм – дайте йому охолонути і продовжуйте роботу з ним через 10-15 хвилин відпочинку.