Названо 8 причин не купувати iPhone 14

Apple представила нове покоління iPhone. Базова модель завжди була найпопулярнішою у лінійці: інновації за незмінною ціною, збалансовані характеристики, надійність. Але в iPhone 14 щось пішло не так. Пояснюємо, чому варто утриматися від покупки.





Дизайн не змінився

iPhone 14 виглядає так само, як і iPhone 13. Якщо власника iPhone 12 можна вирахувати по блоку камер (там модулі стоять вертикально, тут по діагоналі), то щасливого власника iPhone 14 можна дізнатися тільки за кольором корпусу айфона.



Колір «Blue» (синій) у iPhone 14 такий самий, як у iPhone 13 Pro. І більше ніде. Бузковий («Purple») вже був у iPhone 12, але тут він блідіший, ніжніший. А ось розрізнити три останні айфони в чорному, білому або Product (RED) кольорі майже неможливо. Трохи змінилися відтінки, але здалеку виглядають однаково.

В іншому без змін. Ті ж габарити (зменшення товщини на 0,15 мм можна знехтувати), те ж захисне скло Ceramic Shield, та сама рамка з алюмінію. Змінилася лише вага. Ну як змінився: новий iPhone 14 на 2 грами легше iPhone 13. При використанні ви цього зовсім не помітите. А кольорова панель, швидше за все, буде захована під чохлом.

Колишній дисплей з чубчиком

У iPhone 14 встановлений дисплей Super Retina XDR display. Такий самий, як і в iPhone 13: деталізація 460 ppi, до 800 ніт яскравості в автоматичному режимі, до 1200 ніт – при відображенні HDR-контенту. Діагональ 6,1 дюйма залишилася в iPhone 14, а в новій моделі iPhone 14 Plus зросла до 6,7 дюйма – як у iPhone 14 Pro Max.

Незмінним залишився чубчик. Виріз Dynamic Island отримали тільки Pro-версії. Частота залишилася незмінною: 60 Гц. Хоча було сподівання, що iPhone 14 отримає екран від iPhone 13 Pro з динамічною частотою оновлення 120 Гц. На жаль: Pro-версії все більше віддаляються від “народних” айфонів.

Назвати «поганим» екран iPhone 14 не можна в жодному разі. Це все ще один із найкращих дисплеїв у світі. Але прогресу немає.

Минулорічний процесор

Причин залишити процесор Apple A15 Bionic у нових iPhone 14 та iPhone 14 Plus може бути кілька:

складнощі з виробництвом мікрочіпів у зв’язку з китайсько-тайванською кризою та пандемією;

бажання просунути старшу Pro-модель як максимально оснащену;

економія та спосіб утримати вартість айфонів на колишньому рівні.

Все це не применшує переваг Apple A15 Bionic: один із найпотужніших чіпів серед усіх смартфонів, навіть з урахуванням флагманських Snapdragon 8 Plus Gen 1 та MediaTek Dimensity 9000. Додали одне додаткове ядро ​​у графічний співпроцесор – це може трохи прискорити айфон в іграх. І тепер 6 ГБ оперативної пам’яті замість 4 ГБ.

Новий iPhone 14 працюватиме плавно, безперебійно і оновлюватиметься на нові версії iOS довше, ніж будь-який Android-смартфон.

Однак те саме стосується і iPhone 13. Торішній флагман вміє все те ж саме і працює не менш швидко і стабільно. Він міг би отримати нові алгоритми зйомки у камері, але політика Apple змушує нас оновитись на нову модель. Хоча б заради пари режимів (про них нижче).

Камера слабо еволюціонувала

Знову ж таки, найкращі камери дісталися iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Там і новий 48-мегапіксельний сенсор, і покращена зйомка в темряві на всі модулі (включаючи фронталку), режим Pro RAW 48 Мп для професіоналів, подвійний «оптично-подібний» зум (просто кроп з основної матриці) і світліша оптика на ультраширококутному модулі .

У iPhone 14 з фізичних змін можна виділити тільки світлішу оптику основного модуля: f/1,5 проти f/1,6 в iPhone 13. Камера повинна трохи краще знімати в темряві, але для цього доведеться розглядати пікселі з лупою. При цьому ми не отримали ні оптичного зуму, ні автофокусування в «ультраширику», ні режиму макро. З практичного погляду нічого нового.

А що здобули? Новий режим екшн-камери: при зйомці відео відео менше трясеться. Удар під дих GoPro – у них незабаром презентація екшн-камери GoPro HERO 11. Тут те саме, але в тонкому смартфоні. І зробили «Кінематографічний» режим кінематографічнішим: тепер можна знімати у форматі 4K HDR із частотою 24 кадр/с — золотий стандарт кінематографу. Раніше можна було лише у 1080p 30 кадр/с.

Фронтальна камера оснащена автофокусом, а світлосила збільшена до f/1,9. Нова технологія обробки фото називається Photonic Engine, вона покликана підвищити якість зйомки.

Це дійсно хороші новини, але чи коштують вони додаткові 100 доларів. Особливо для тих, хто рідко (а то й ніколи) користується кінематографічним режимом і знімає мало селфі. При тому, що за якістю селфі з iPhone 13 досі мало рівних.

Автономність: на папері краще, насправді мізер

Apple у характеристиках iPhone 14 та iPhone 13 наводить час роботи в різних режимах:

відтворення відео – 20 год проти 19 год;

потокове відео – 16 год проти 15 год;

відтворення аудіо – 80 год проти 75 год;

Виходить, автономність iPhone 14 зросла приблизно на 5%. Батареї iPhone 13 вистачало на повний день роботи, а вночі доведеться заряджати і той, і інший айфон. Паритет.

Потужність заряджання не змінилася: 20 Вт (адаптер потрібно докуповувати). До 50% обидва заряджаються за 30 хв. Порівняно з бюджетними «андроїдами» це вже дуже повільно.

Ах так, найголовніше – ми так і не побачили роз’єм USB. Продовжуємо мучитися з повільним Lightning і скидати 4K-ролики на ПК нестерпно довго.

Нові фішки не працюють в Україні

Разом з новими iPhone Apple представила технологію зв’язку iPhone 14 із супутниками для надсилання коротких повідомлень. Як це працює: ви загубилися в горах, направили смартфон у небо (на екрані з’явиться анімація, де найкращий сигнал) та відправили коротке SMS-повідомлення. Відправлення займає від 15 секунд до кількох хвилин.

Опція поки що працює тільки в США та Канаді, для покупців iPhone 14 та інших моделей перші два роки – безкоштовно. Але навіть якщо підтримка супутників з’явиться в Європі, або якщо айфон привезти зі США до України, малоймовірно, що запрацює функція.

Те саме з попередженням про аварію. Нові iPhone «відчують», якщо власник потрапив в автомобільну аварію, і відправляють сигнал SOS до екстрених служб. Зараз на iPhone функція екстреного виклику в Україні працює, але невідомо, чи працюватиме вона саме у разі аварії. Та й у використанні опція дуже рідкісна (а краще, якщо взагалі ніколи не знадобиться).

Перехід на eSIM

Нові iPhone 14 продаються в США без слота під фізичну SIM-карту. Apple повністю пішла в “електронне” майбутнє і пропонує використовувати лише eSIM.

Інші виробники зараз посміються, випустять пару знущальних мемов, а за півроку ми побачимо бум флагманських смартфонів без лотків.

Так було з аудіороз’ємом, так було з комплектною зарядкою, так буде з eSIM. Ми не сумніваємося.

Торішні моделі все ще у продажу

Ще один сигнал про те, що Apple робить ставку на Pro-модель. Разом з iPhone 14 на офіційному сайті все ще продаються iPhone 13 та iPhone 12. І вони дешевші:

iPhone 14 Plus – від $ 899;

iPhone 14 – від $ 799;

iPhone 13 – від $ 699;

iPhone 12 – від $599.

Великий iPhone 14 Plus не має аналогів. Його братимуть заради великої батареї та великого екрану. Тоді як різниця між iPhone 14 та iPhone 13 мізерна – а $100 зайвими не будуть. Якщо готові миритися з камерою трохи простіше і з менш яскравим дисплеєм, то можна заощадити вже $200 і взяти iPhone 12. Досі відмінний апарат.

А якщо дуже хочеться?

Мабуть, це єдина причина гнатися за iPhone 14. Багато хто оновлює айфон не тому, що він потужніший за попередній, а просто тому, що він новий. Зміни теж є, хай вони й не очевидні: трохи краща камера, більше оперативної пам’яті, нові режими зйомки.

Але якщо у вас вже є iPhone 13, гнатися за iPhone 14 не варто. Приріст технологій – невідповідний приросту ціни. Оновлюватись варто, якщо у вас iPhone 12 (і то спірно) і старіші моделі.