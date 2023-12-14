Завжди під рукою: українцям розповіли де і як правильно зберігати телефонні контакти

У разі раптової поломки або втрати смартфона власник може безповоротно втратити всі контакти, які на ньому зберігалися. Де і як правильно зберігати номери з телефонної книги мобільного пристрою?

Збережені на телефоні номери на ділі можуть перебувати в різних джерелах. Від вибору місця зберігання залежить, чи зможе власник отримати доступ до своїх контактів, якщо з мобільним пристроєм щось трапиться. На кнопкових телефонах варіанти обмежуються або внутрішньою пам’яттю гаджета, або його SIM-картою. На смартфонах можливостей значно більше, отже, і вищий шанс не загубити номери потрібних людей у разі непередбачуваних обставин.

Перенести номери на SIM-карту

Найпоширеніший спосіб зберігання контактів полягає в перенесенні їх на SIM-карту. У цьому разі навіть у разі поломки смартфона власник зможе витягнути її зі слота, вставити в інший пристрій і знову отримати доступ до всіх номерів. Однак у цього способу є кілька серйозних мінусів:

Вільне місце на SIM-карті обмежене приблизно 100-200 номерами. При цьому перевірити, скільки місця залишилося, не вийде, оскільки ця можливість не передбачена.

Якщо смартфон не зламається, а, наприклад, загубиться або буде вкрадений, то номери на SIM-картці в ньому також будуть загублені.

Одна з небагатьох можливостей повернути свої контакти, якщо власник загубив телефон разом із SIM-картою – замовити деталізацію дзвінків у стільникового оператора. У цьому разі потрібно вручну переглянути цей список і виокремити ті номери, які були збережені в контактах.

Щоб зберегти номер на SIM-карту, потрібно або спочатку вказати її як місце зберігання, або відкрити налаштування всіх контактів і вибрати пункт “Контакти на SIM-карті”, “Пам’ять за замовчуванням” або інший подібний – назва може змінюватися залежно від бренду телефону. Далі залишається вказати потрібну SIM або вибрати дію “Додати”.

Зберегти номери в хмарному сховищі

Простий і безпечний спосіб зберегти контакти на смартфоні – синхронізувати їх із хмарним сховищем. Оскільки більшість смартфонів використовуються за допомогою Google-акаунта, то зберігати контакти можна в однойменному сервісі. У цьому випадку:

Нові контакти будуть автоматично зберігатися в хмарному сховищі під час додавання їх на телефон.

Доступ до контактів можна отримати з будь-якого пристрою під час входу у свій акаунт Google.

Номери не загубляться навіть у разі втрати смартфона та SIM-карти.

Для синхронізації своїх контактів із сервісом Google достатньо зайти в налаштування смартфона, знайти розділ “Користувачі та акаунти”, потім вибрати свій обліковий запис Google (увійти в нього, якщо вхід не було зроблено раніше) і поставити галочку навпроти пункту “Контакти” і “Дані контактів”.

Синхронізація відбуватиметься час від часу, але її можна запустити і вручну – у цьому ж меню натиснути на кілька точок у кутку екрана і вибрати пункт “Синхронізувати”.

Також зручно в будь-який момент отримати доступ до контактів, наприклад, з ПК. Для цього потрібно перейти за посиланням contacts.google.com і авторизуватися у своєму акаунті.

Зберегти контакти на акаунті телефона

Багато брендів на початку використання смартфона вимагають створити акаунт для сервісів свого виробника, наприклад, Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi та інші. У них також можна зберегти номери зі свого списку контактів – для цього в налаштуваннях контактів потрібно вказати як місце зберігання свій акаунт.

Однак вибирати цей варіант рекомендується, тільки якщо в майбутньому власник планує використовувати смартфони цього ж бренду. У такому разі повернути доступ до важливих номерів буде просто – достатньо увійти у свій акаунт на новому телефоні і контакти перенесуться на нього. На деяких пристроях власнику знадобиться імпортувати їх самостійно, тобто зайти в налаштування контактів, вибрати пункт “Імпорт” і вибрати свій обліковий запис.