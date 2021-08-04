Складено рейтинг нових фільмів 2021 року: кращі новинки, які вже вийшли

У зв’язку з пандемією гіганти кіноіндустрії згорнули найгучніші прем’єри до кращих часів, а тому кіномани в 2021 році відчувають гострий дефіцит добротних картин – останні новинки дійсно важко назвати видатними.





Тим не менш цікавих проектів вистачає, і свої рекомендації ми зібрали в рейтинг кращих нових фільмів. Якщо не знаєте, що подивитися, відкривайте і вибирайте – тут є різні жанри, країни, круті блокбастери і артхаусне кіно. Всі вони вже вийшли в хорошій якості і виправдали очікування, отримавши високі оцінки від глядачів з усього світу.

№15 – Без різких рухів

Кінопошук: 6.2

IMDB: 6.5

Кримінальна нуар-драма від Содерберга – вже звучить інтригуюче. Дія фільму розгортається в середині XX століття в Детройті, де тріо дрібних кримінальних шахраїв виявляється втягнутим в складну і заплутану історію з викраденням людей, яка відразу ж набуває несподіваних обертів. Сильний акторський склад на чолі з Бенісіо Дель Торо і відточений сценарій, де кожен кадр нашпигований мільйоном подробиць, сусідять з неоднозначною операторською роботою, якою займався сам Стівен Содерберг. Майстер аж надто захопився експериментами і зняв більшу частину картини на ширококутний об’єктив, що не сподобалося багатьом глядачам. Однак сам фільм безумовно заслуговує перегляду.

№14 – Крижаний драйв

Кінопошук: 6.8

IMDB: 5.6

Топ нових фільмів 2021 року продовжує черговий бенефіс Ліама Нісона в ролі єдиної людини, здатної запобігти трагедії. Історія про колону вантажівок, перед якими поставлене практично нерозв’язне завдання – проїхати по крихкому льоду озера щоб врятувати людей, замкнених обваленій алмазній шахті, може здатися не захоплюючою, але сюжет тут розвивається досить непередбачувано, а приголомшливі види суворої канадської природи просто заворожують. Шанувальникам бойовиків «Крижаний драйв» точно сподобається, та й іншим порадимо не проходити повз – гарне добротне олдскульне кіно.

№13 – Червоний привид

Кінопошук: 7.2

IMDB: 6.5

Незважаючи на російський культ фільмів про війну, про «Червоний привид» говорять не так вже й багато. І дуже даремно! Це досить незвичайна історія, яка робить наголос не на масштаб подій і героїзм, а на психологію і протистояння сильних, мужніх і часто жорстоких людей. Сам же привид – такий собі радянський супергерой, він з’являється нізвідки і поодинці карає загарбників. Подібна фабула не чорнить історію війни і не робить фільм карикатурним, до того ж не дивлячись на скромний бюджет, виглядає «Привид» добротно – його спецефектам і картинці позаздрять більш імениті проекти.

№12 – Асоціальна мережа

Кінопошук: 6.2

IMDB: 5.9

Нарешті екранізували історію створення легендарного «Шовкового шляху» – місця в інтернеті, де кримінальні елементи з усього світу могли провертати свої чорні справи і залишатися невразливими для силових структур. Спроби розповісти подібні сюжети найчастіше провалюються – спостерігати за багатогодинними довідками сучасний глядач не любить, але режисерові «Асоціальної мережі» вдається підтримувати динаміку і легкість оповідання від початку і до кінця. Причому сюжет не стає менш цікавим, навіть якщо ви знаєте реальні факти затримання Росса Ульбріхта, який заснував Silk Road.

№11 – Палмер

Кінопошук: 7.1

IMDB: 7.3

Класична драма, яка пропонує знову відрефлексувати вже неодноразово підняті проблеми. Палмер у виконанні Джастіна Тімберлейка виходить з в’язниці і повертається в рідне містечко, де всі знають один одного з пелюшок – в подібній атмосфері повернутися до нормального життя вкрай непросто, а тут йому ще на голову звалюється хлоп’я, мати якого надала перевагу розвагам, а не вихованню сина. Історія внутрішнього перетворення в процесі контакту з несхожою на тебе істотою – не велике нововведення, але розмірений стиль оповіді і тверезий погляд на проблеми суспільства швидко підкуповують і змушують задуматися. Серйозне кіно, яке прикрасить вечір, якщо від бойовиків і комедій ви вже встигли стомився.

№10 – Ніхто

Кінопошук: 7.3

IMDB: 7.4

Продовжує список нових фільмів 2021 року ураганний «Ніхто». Після успіху франшизи «Джон Вік» жанр адреналінових бойовиків, який животів з 90-х років минулого століття, отримав друге дихання. Тут в якості спускового гачка виступає браслетик маленької дочки, який був викрадений грабіжниками, чого її батько – скромний аудитор Хатч, винести вже не зміг і вирушив мстити. Якщо не хочете зайвий раз напружувати мозок, та кращого попкорнового кіно в цьому році ще не було. Півтори години зубоподрібнювального екшену і ультранасилля пролітають як одна мить, залишаючи найприємніші емоції.

№9 – Майор Гром: Дивакуватий Доктор

Кінопошук: 7.2

IMDB: 6.3

Російські фільми про супергероїв – це, найчастіше, суцільний морок і суцільні касові провали. Тим легше, що з історією про майора поліції Ігоря Грома справа йде зовсім навпаки – шикарна зйомка, несоромно сюжет і ніяких карикатур з супергероями, що перетворюються у ведмедів. Зустрівши на своєму шляху Чумного Доктора, який вирішив творити самосуд і лікувати місто від «чуми беззаконня», поліцейський вперше потрапляє в складну ситуацію – його фізичної сили і аналітичного складу розуму недостатньо, щоб припинити безчинства лиходія, тому майор сам змушений переступити межу закону. Як і личить блокбастеру, знятий «Грім» хвацько і захоплююче, стежити за його сюжетом ви будете на одному диханні, навіть якщо вже далеко не підліток.

№8 – Новий порядок

Кінопошук: 7.0

IMDB: 6.4

Розглядаючи кращі новинки фільмів 2021 року переходимо до більш серйозних картин. «Новий порядок» наробив шуму на фестивалях у Венеції і Торонто, а критики вже позначили його відродженням інтелектуального трилера. У центрі сюжету – масові заворушення в Мехіко, що стали результатом тотального несприйняття різними верствами суспільства один одного. Відчуття тривоги не залишає з перших кадрів, коли на весілля світської пари вотваються бунтівники, і влада під прикриттям заворушень намагаються встановити в країні військову диктатуру. Незнайомі обличчя акторів створюють відчуття документальності того, що відбувається, а відмінний саундтрек нагнітає і без того напружену атмосферу. Якщо шукаєте який новий фільм подивитися, обов’язково ознайомтеся.

№7 – Малкольм і Марі

Кінопошук: 7.2

IMDB: 6.7

Камерна історія – в кадрі всього два актори, а вся динаміка укладена в їх роздумах і комунікації. Молодий режисер Малкольм повертається після прем’єри дебютного фільму в компанії подруги Марі, але думають вони про різне – він з нетерпінням чекає реакції громадськості на його працю, дівчину ж більше турбує той факт, що вона не згадана у вдячній промові. Ця мелодрама не володіє звичними для голлівудських фільмів гірками почуттів і емоцій, скоріше вона розповідає традиційну історію відносин, коли диявол криється в дрібницях, а партнери поступово перестають розуміти один одного. Подається сюжет досить тонко, багато хто побачить у ньому чимало відгомонів власного досвіду.

№6 – Великий (Минамата)

Кінопошук: 7.7

IMDB: 8.0

Після низки скандалів Джонні Деппу був потрібний серйозний проект для реабілітації в очах глядача, і він його знайшов. Військовий фотограф Юджин Сміт спрямований в японське прибережне містечко Минамата, в якому хімічна корпорація спровокувала і намагається ігнорувати екологічну катастрофу. Рятуючи тисячі людей і власну кар’єру, Сміт рятує і самого себе – фотографа, який спився і кращі дні якого давно залишилися в минулому. В цілому, перед нами чергова сильна роль Деппа, але в тандемі з історією на реальних подіях і місцями моторошними кадрами, «Великий» перетворюється в дійсно велике кіно, яке варто подивитися кожному.

№5 – Свиня

Кінопошук: 6.4

IMDB: 7.0

Ніколас Кейдж теж вирішив перезавантажити свою кар’єру і в останні роки воліє низькопробним бойовикам щось більш досвідчене. Ось і «Свиню» включаєш в очікуванні, що відлюдник, який живе в лісі, зірветься зі старту і почне мститися за вкрадену тварина, яка є йому єдиним другом, а за фактом дивишся розумну драму про те, як людина їде до великого міста і намагається впоратися зі своєю люттю, препаруючи саму ідею насильства. Критики називають «Свиню» драматичною притчею, а гру Кейджа однією з кращих в його кар’єрі, так що не лякайтеся дивної назви – це, мабуть, найприємніша несподіванка 2021 року.

№4 – Шалом, папік!

Кінопошук: 6.3

IMDB: 7.2

Доповнюємо найцікавіші нові фільми шаленою комедією. Тут вже з самого початку зрозуміло, що буде смішно – студентка зі своєю сім’єю і родичами знаходиться на єврейських поминках, на які несподівано нагрянув її одружений папік. Коли все йде шкереберть людині властиво прагнути покинути некомфортні обставини, але якщо це неможливо, доводиться проявляти кмітливість. Як не зійти з розуму і викрутитися з такої ситуації розповість Емма Селігман, що дебютувала з цією картиною в повному метрі. Класних комедій в останній рік вийшло небагато, тому не проходьте мимо.

№3 – Гнів людський

Кінопошук: 7.6

IMDB: 7.2

Бронза списку кращих фільмів 2021 року дістається Джейсону Стетхему. Ми вже неодноразово бачили брутального харизматика, що мстить всім навколо, але чуючи про черговий подібний проект більшість заздалегідь хоче його подивитися. Та ж історія і з постановником – Гай Річі всю кар’єру працює в одному жанрі, але безумовно знає якийсь секрет, що змушує дивитися сюжетно і візуально схожі фільми з непідробним інтересом. Його «Гнів» вийшов чоловічим, прямолінійним, і без властивого Річі фірмового гумору. Багато хто визнав кіно надто простим, але цінителі бойовиків оцінили його належним чином.

№2 – Лицарі справедливості

Кінопошук: 7.4

IMDB: 7.6

Скандинавське кіно в останні роки значно посилило свої позиції на світовій арені, причому не тільки в артхаус, але і в більш доступних для широкого глядача жанрах. Незважаючи на трагічну зав’язку із загибеллю дружини в залізничній катастрофі, «Лицарі» швидко перетворюються в чорну комедію, де овдовілий солдат, що об’єднався з командою вчених-невдах, встає на стежку війни в пошуках справедливості. По ходу розвитку сюжет стрибає з жанру в жанр, змушуючи то плакати, то сміятися, але не дає занудьгувати ні на хвилину. Фільми новинки з високим рейтингом з-за меж Голлівуду – це вже цікаво, а якщо в головній ролі неповторний Мадс Міккельсен, то пропускати таке не можна. Рекомендуємо!

№1 – Ліга справедливості Зака ​​Снайдера

Кінопошук: 7.9

IMDB: 8.1

Найочікуваніша прем’єра цього року – коментарі зайві. Суперзірки в головних ролях, неймовірний хронометраж на чотири години, що дозволив повністю розкрити персонажів, які до цього залишалися малозрозумілими для глядача, який не є фанатом коміксів, розкішні спецефекти і логічний, послідовний сценарій, до якого не виникає питань. У категорії кращі фільми 2021 роки, які вже можна подивитися, «Снайдеркат» з відривом займає перше місце. Якщо у вас є упередження після відверто невдалої оригінальної версії – сміливо відкиньте і ознайомтеся з цим монументальним шедевром.