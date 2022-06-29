Навіщо смартфону ліміт фонових процесів та яким він має бути для коректної роботи девайса

Не всі програми на телефоні припиняють працювати після того, як користувач закриває їх. Багато хто з них продовжує споживати оперативну пам’ять у фоновому режимі, що позначається на продуктивності пристрою. Чим більше таких процесів запущено, тим повільніше працюватиме смартфон. Здебільшого, це актуально для слабких та бюджетних гаджетів.





Що таке ліміт фонових процесів?

Кожна програма, що працює на смартфоні, споживає оперативну пам’ять. Якщо на пристрої її мало, наприклад, 2 ГБ (або менше), велика кількість запущених програм може сильно вплинути на швидкість роботи телефону – пристрій буде гальмувати, довго відгукуватися на натискання, програми почнуть вилітати або не відповідати.

Звільнити частину оперативної пам’яті можна, якщо просто закрити програми, що не використовуються. Але багато хто з них продовжує працювати у фоні. Отримати доступ до списку фонових процесів можна лише через режим розробника. У ньому доступна функція під назвою «Ліміт фонових процесів». Вона дозволяє штучно обмежити кількість програм, які можуть працювати у фоні, і тим самим звільнити частину оперативної пам’яті.

Ліміт фонових процесів не лише прискорить швидкодію смартфона, а й заощадить заряд батареї. Тому що фонові процеси також розряджають пристрій, зменшення їх числа дозволяє подовжити час його автономної роботи.

Як користуватись лімітом фонових процесів на смартфоні?

Щоб отримати доступ до цієї функції, необхідно активувати режим розробника. Зробити це просто, достатньо виконати такі кроки:

Відкрити налаштування смартфона.

Прокрутити вниз і знайти розділ «Про телефон» або «Інформація про телефон».

Відкриється вікно з різною інформацією про пристрій. У ньому потрібно знайти рядок «Номер сборки» і натиснути на нього 5-8 разів. Якщо все зроблено правильно, внизу з’явиться повідомлення про активацію режиму розробника.

Тепер користувачеві доступний розширений список можливостей, серед яких є ліміт фонових процесів. Щоб його знайти, необхідно:

Знову відкрити налаштування смартфона.

В налаштуваннях з’явиться новий розділ «Для розробників». Його потрібно вибрати.

Відкриється довгий список функцій, розділених заголовками. Необхідно знайти заголовок «Додатки», а в ньому – функцію «Ліміт фонових процесів».

За замовчуванням на цій функції буде встановлено стандартне обмеження. Якщо натиснути на «Ліміт фонових процесів», з’явиться вікно з вибором: залишити «Стандартне обмеження», заборонити фонові процеси («Немає фонових процесів») або вибрати максимальну кількість фонових процесів (1, 2, 3 і т.д.), яка не перевищуватиметься.

Вибирати тип обмеження рекомендується, виходячи з роботи смартфона. Для початку варто встановити найбільш ощадний ліміт – максимум 4 процеси. Якщо смартфон продовжить працювати повільно, обмеження можна посилити. Однак, не рекомендується повністю забороняти фонові процеси, оскільки це може негативно вплинути на роботу деяких програм.

Таким чином, ліміт фонових процесів може підвищити швидкодію слабких бюджетних смартфонів з маленьким обсягом оперативної пам’яті. Крім того, ця функція трохи підвищує час автономної роботи, оскільки обмежує кількість програм, що споживають заряд акумулятора. Однак занадто жорстке обмеження (без фонових процесів або максимум 1 процес) може призвести до того, що програми примусово вивантажуватимуться з фону без збереження даних, тому вдаватися до нього потрібно тільки в крайньому випадку.