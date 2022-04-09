Що таке підтримка PoE в мережевих пристроях

Мережний пристрій (роутер, комутатор, мережна карта) підключаються через технологію Ethernet, по так званій «витій парі». Тільки ось, практично, для всіх пристроїв потрібне ще й джерело живлення. Не завжди це зручно, якщо багато приміщень. Потрібно тягнути кабель і тримати розетку для блоку живлення.





Тому вигадали використовувати сам кабель Ethernet для живлення пристроїв. Така технологія називається Power over Ethernet або скорочено PoE. По дротах подається напруга. Існує два способи:

Живлення подається на дві вільні пари, якщо використовується сучасний стандарт Ethernet, в якому йде чотири пари, дві з яких не використовуються; Більш складна схема подачі живлення на дроти, які вже використовуються для передачі даних. Використовуються два високочастотні трансформатори з обох кінців. Таким чином функція живлення не заважатиме передавати дані.

Обидва способи дозволяють живити пристрої без втрат даних. Сучасні пристрої, які мають PoE, як правило, підтримують обидва варіанти передачі живлення та мають захист від короткого замикання або неправильної полярності. Блок живлення, через який подається напруга на кручену пару носить назву інжектор або спліттер.

Де це застосовується?

Активно застосовується PoE в офісних приміщеннях та великих будинках. При проектуванні сучасного будинку зазвичай кабель Ethernet вже заздалегідь прокладається в кожну кімнату. Щоб живити пристрої не потрібен блок живлення – достатньо підключити мережу до PoE, головне щоб кінцевий гаджет підтримував таку функцію.

Power over Ethernet активно застосовується для:

⚫️ Подачі живлення на роутери, маршрутизатори, активні комутатори та інше мережеве обладнання;

⚫️ Систем розумного будинку, а це різні IP камери, датчики руху та протікання;

⚫️ Телефонних апаратів IP телефонії.

За фактом, якщо є підтримка PoE, то можна підключити будь-який пристрій. Плюси тут очевидні:

► Не потрібне окреме джерело живлення;

► Не слід стежити за блоком живлення (а вони бувають згоряють або навіть призводять до спалаху);

► Достатньо підвести до споживача лише один кабель Ethernet.

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