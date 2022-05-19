Характеристики Poco X4 GT, ціна Xiaomi 12 Ultra та нові можливості MIUI 13.5

Смартфони наділені індивідуальністю з’являються не так часто, щоб не брати їх до уваги, особливо якщо вони мають відношення до Xiaomi. З цієї статті ви дізнаєтеся про всю останню інформацію щодо нових моделей і почати пропонуємо з флагмана.





Xiaomi 12 Ultra

Майже не торкаючись параметрів додамо, що цей телефон стане першою моделлю Xiaomi, яка отримає підтримку USB 3.0. Підтвердження цього було знайдено у додатку CIT (відповідає за тести обладнання).



Це дозволить Xiaomi 12 Ultra отримати високу швидкість передачі даних та підтримку безлічі аксесуарів, а також сумісність з Display Port.

Також з’явилася фотографія задньої кришки, що підтверджує раніше опубліковані рендери. Нагадаємо, що смартфон отримає основний модуль Sony Exmor IMX800 та 120-кратний зум.

Але найцікавіше – ціна, яка за інформацією від “ShashTechLeaks” буде актуальна в перші дні замовлення:

12 Гб + 256 Гб – 949 доларів

12 Гб + 512 Гб – 1099 доларів

16 Гб + 1 Тб – 1199 доларів

Складається чітке відчуття, що Xiaomi готують смартфон, який легко може задати нову планку для інших виробників, сподіваємося не тільки ціною.

Poco X4 GT

Завдяки реєстрації в базі “IMEI”, стає зрозуміло, що на зміну торішньому Poco X3 GT приходять відразу дві моделі:

Poco X4 GT (номер моделі 22041216G)

Poco X4 GT+ (номер моделі поки невідомий)

Характеристики першого виглядають як мінімум незвично через наявність екрану 144 Гц із підтримкою адаптивної частоти оновлення (від 30 до 144 залежно від сценарію), що дозволить знизити витрати заряду акумулятора під час перегляду відео та роботи в браузері.

За продуктивність Poco X4 GT відповідатиме новий процесор від MediaTek – Dimensity 8100.

У плані автономності жодних істотних змін немає, на смартфон встановлять акумулятор ємністю 5000 мАч (4980) з підтримкою швидкої зарядки 67 Вт. Ціни на смартфони поки що невідомі.

Нововведення MIUI 13.5

Xiaomi додадуть можливість закріпити вибрані програми в новому меню, згадка якого було знайдено в коді тестової прошивки, крім цього буде додано можливість перенесення елементів керування праворуч або ліворуч.

Знайти це налаштування можна, якщо встановити останню, тестову версію “Робочого столу MIUI”, зайти в “Activity Launcher”, і набрати в пошуку – NavigationPositionActivity.

Але основним нововведенням в оновленні MIUI стане використання штучного інтелекту для визначення фактичного рівня заряду.

Таким чином, Xiaomi планують вирішити питання з перегріванням і оптимізацією фонових процесів і треба помітити, дуже своєчасно.