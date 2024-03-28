Android Auto проти Apple CarPlay: порівнюємо в українських реаліях

Apple CarPlay і Android Auto являють собою сервіси для передачі і відображення інформації зі смартфона на екрані інформаційно-розважальної системи автомобіля. Вони покликані підвищити безпеку водіння, щоб водій міг користуватися смартфоном за кермом без самого гаджета. Редакція GSMinfo розібралася, які сильні та слабкі сторони є у Apple CarPlay і Android Auto в українських реаліях.

Основне завдання Apple CarPlay і Android Auto – звести до мінімуму маніпуляції зі смартфоном за кермом, тим самим знизивши ризик виникнення ДТП. Керування додатками – навігація, плеєр, дзвінки і листування в месенджерах – здійснюється за допомогою голосових команд, кнопок мультикерма або інформаційно-розважальної системи автомобіля. Розберемо по пунктах особливості кожної з систем.

Доступність

Сервіс Android Auto доступний для скачування на пристроях з Android версії 5 і вище. Починаючи з Android 10, функції вже вбудовані в систему – додатково встановлювати нічого не потрібно. CarPlay, розробка Apple, встановлена на всіх сучасних iPhone (всі моделі новіші за iPhone 5). Додаток при цьому не підтримується на iPad.

Відповідно, власникам смартфонів на Android підходить Android Auto, а користувачам iPhone – Apple CarPlay.

Але багато що залежить і від того, який у вас автомобіль. Понад 500 моделей підтримують технологію Android Auto. Уточнити інформацію про сумісність вашої моделі авто і додатка можна в будь-який момент на сайті Android Auto.

За замовчуванням CarPlay підтримує близько 600 моделей автомобілів найрізноманітніших брендів: від Skoda до Ferrari і Rolls-Royce. CarPlay доступний навіть на деяких мотоциклах – у списку фігурують Harley-Davidson і Honda.

Якщо китайський автомобіль за замовчуванням не підтримує ці сервіси, то за допомогою спеціального перехідника їх можна налаштувати за інтернет-гайдами. Однак працює метод далеко не ідеально: Siri і Google Асистент періодично не реагують на голосові команди, додатки іноді вимагають повторного підключення через USB, можливі збої в роботі GPS.

Щодо старих автівок, де заводська інформаційно-розважальна система не передбачає підключення CarPlay або Android Auto, то за потреби потрібно придбати спеціальну магнітолу з підтримкою відповідного сервісу.

Підключення

Обидва сервіси можна під’єднати до системи автомобіля як кабелем, так і бездротовим способом, діючи за інструкцією на екрані смартфона. Однак у CarPlay процес сполучення смартфона з машиною відбувається швидше. Крім того, при підключенні Android-смартфона для початкового налаштування все одно знадобиться кабель і Bluetooth, тоді як iPhone такого не вимагає. Є і ще нюанс: бездротовий спосіб підтримують тільки Android-смартфони з ОС Android 11.0 і новіше, моделі Google або Samsung з Android 10.0, а також Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ або Note 8 з Android 9.0. Також гаджет має підтримувати Wi-Fi 5 ГГц. Тобто смартфон із середнього цінового сегмента на базі Android 10 підключити до автомобіля “повітрям” не вийде. У Apple CarPlay таких обмежень немає.

Також потрібно враховувати, що в обох випадках кабель потрібно возити з собою – бездротове з’єднання помітно розряджає акумулятор смартфона.

Загалом же, реалізація бездротового підключення в обох додатках досі викликає невдоволення у водіїв: сполучення між смартфоном і системою автомобіля іноді збивається. Розробники постійно випускають оновлення для цієї функції, але якість з’єднання, як і раніше, працює нестабільно у багатьох користувачів.

Користувацький інтерфейс

Головний екран CarPlay нагадує інтерфейс iOS – довго пристосовуватися не доведеться. Іконки додатків великі та легко натискаються під час водіння.

Інтерфейс працює плавно, без затримок і тремтіння під час скролінгу. У самій системі вильоти і помилки ви зустрінете вкрай рідко – в Apple уважно ставляться до багів і швидко фіксують їх.

Інтерфейс Apple CarPlay

Android Auto часто поступається у швидкості анімації: додатки відкриваються довше, іноді пропадають кадри. Під час поїздки прокрутка меню ускладнюється рельєфом дороги або інтенсивністю руху потоку машин. На жаль, користувачі нарікають, що Android Auto не пробачає різких рухів пальців по екрану – замість плавної роботи інтерфейсу ви отримаєте затримки і зависання.

Інтерфейc Android Auto

Незважаючи на затримки в роботі додатка, коли він не реагує на користувацьке введення вчасно, інтерфейс Android Auto може здатися зручнішим, ніж CarPlay. Наприклад, часто використовувані додатки відображаються у верхньому ряду, в нижній частині екрана є віджет з елементами управління мультимедіа. Але і Apple CarPlay показує на екрані три останні додатки, в які заходив користувач.

Навігація

За замовчуванням Android Auto використовує Google Карти, а CarPlay – Apple Maps. У сервісів є можливість встановлювати сторонні додатки – з цим проблем не виникне.

Загалом, у Google Карт більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і вища точність геопозиціонування. Користувачі також відзначають цікавий момент: не тільки карти, а й інші сервіси Google, в CarPlay працюють краще. Тож тут знову нічия.

Дзвінки та повідомлення

CarPlay і Android Auto реалізують функцію безпеки за кермом, даючи змогу водієві приймати виклики і дзвонити за допомогою голосових команд. У разі, якщо вам необхідно набрати конкретний номер, то клавіші з цифрами в обох додатках досить великі.

В Android Auto водій може керувати викликами без відриву від навігації, якщо відкрито застосунок із мапами – це реалізується завдяки режиму поділу екрана.

CarPlay розгортає панель виклику на весь екран, що створює деякі незручності під час руху.

Обидва додатки підтримують написання текстових повідомлень дистанційно за допомогою голосового помічника. Android Auto підтримує більше месенджерів, крім Google повідомлень є WhatsApp, Telegram і навіть ICQ і Skype. У той час як Apple CarPlay підтримує WhatsApp, Telegram і iMessage. З іншого боку, мало хто зараз листується по Skype або ICQ.

Обидві системи відображають повідомлення на приладовій панелі у вигляді банера, але обробляють їх по-різному. У випадку з CarPlay повідомлення з’являються в нижній частині екрана і залишаються доступними для прочитання близько 10 секунд. Ви можете прочитати і відповісти на нього за допомогою Siri.

Android Auto, крім стандартних дій, пропонує відхилити повідомлення або ввімкнути режим “Не турбувати” для конкретного контакту або групи.

Мультимедіа

Android Auto і Apple CarPlay не поступаються один одному у відтворенні мультимедіа, швидко розпізнають назви пісень і без затримок вмикають трек за допомогою голосової команди.

Мультиекранний режим в Android Auto дає змогу керувати музикою, не закриваючи інші додатки.

В Apple CarPlay для управління музикою немає окремого віджета, тому, якщо ви хочете використовувати карту і музичний додаток одночасно, то доведеться часто перемикатися між програмами.

Також задля безпеки обидва сервіси не передбачають перегляд відео безпосередньо: для цього знадобляться або root-права/джейлбрейк, або спеціальне ПЗ. Загалом, для цього потрібні обхідні шляхи.

Голосові помічники

В Android Auto і Apple CarPlay голосові помічники мають однакові базові функції: дають змогу здійснювати і приймати дзвінки та текстові повідомлення в режимі гучного зв’язку, відтворювати музику, встановлювати і змінювати маршрути навігації та багато іншого.

Інтерфейси додатків також передбачають спеціальну кнопку для виклику Google Асистент і Siri, коли фраза активації – “Окей, Google” або “Привіт, Siri” – не працює.

В останньому оновленні Google Асистента розробники представили поліпшений штучний інтелект, який працює на базі моделей, аналогічних ChatGPT і Bard. Наприклад, коли вас буквально засипають повідомленнями в груповому чаті, голосовий помічник відбере зведення, які озвучить, і запропонує варіанти відповіді, щоб спростити листування за кермом.

Підбиваємо підсумки

Android Auto і Apple CarPlay однаково добре виконують базові функції: прийом дзвінків, навігацію, обмін повідомленнями, програвання мультимедіа. Відмінності між ними полягають в інтерфейсі, голосових помічниках і сумісності зі сторонніми додатками – в Android Auto їх більше.

Обидві платформи гідно справляються із забезпеченням безпеки водія за кермом і майже зрівнялися у функціональності, наприклад, розширюється підтримка сторонніх застосунків і додаються персоналізовані налаштування в інтерфейсі, проте фішку CarPlay – стабільна робота без вильотів – розробники Google так і не змогли повторити.