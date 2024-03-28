Вийшов Samsung Galaxy M55 – ідеальний смартфон для селфі

Samsung анонсувала телефон середнього класу Galaxy M55 5G у Бразилії. Ранні чутки про пристрій припускали, що він може бути схожий на Galaxy A55, який нещодавно дебютував на різних ринках. Вийшло інакше. Хоча за дизайном M55 не сильно відрізняється від A55, новинка серії M має зовсім інші характеристики.

За даними Gizmochina, смартфон оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм AMOLED Plus із круглим вирізом у верхній частині екрана. Дисплей має роздільну здатність Full HD+, частоту оновлення 120 Гц, максимальну яскравість 1000 ніт і вбудований в екран сканер відбитків пальців. Телефон працює на Android 14, поверх якого встановлено оболонку One UI 6.1.

“Серцем” Galaxy M55 став чипсет Snapdragon 7 Gen 1. Чип поєднується з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Він пропонує такі функції підключення, як Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC і порт USB-C. За живлення пристрою відповідає батарея ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 25 Вт.

Головна особливість новинки – фронтальна камера роздільною здатністю 50 Мп. Раніше бренд випускав смартфони з селфі-камерою 32 Мп, побачити замість цього 50 Мп – приємна несподіванка. Щоправда, є і мінус: автофокусу ця фронталка запропонувати не може. Що стосується основної камери, то вона потрійна, головний датчик теж 50-мегапіксельний.

Пристрій оснащений двома динаміками для аудіофілів. Він має корпус із полікарбонату зі ступенем захисту від води і пилу за стандартом IP67. Товщина Galaxy M55 становить 7,8 мм, а вага – 180 грам.

Технічні характеристики Samsung Galaxy M55

Екран: 6,7 дюйма, AMOLED Plus, Full HD+, 120 Гц, до 1000 ніт;

Процесор: Snapdragon 7 Gen 1;

Пам’ять: 8 ГБ оперативної, 256 ГБ вбудованої;

Камера: основна 50 Мп (з OIS), надширик 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальна 50 Мп;

Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка 25 Вт;

ОС: Android 14 з One UI 6.1.

Galaxy M55 продається в Бразилії за ціною 540 доларів. Він випускається у двох кольорах: світло-зелений і темно-синій. Очікується, що найближчими тижнями M55 буде випущено на інших ринках.