Названо головні недоліки роботів-пилососів

Більшість роботів-пилососів мають однакові недоліки. Але їх можна уникнути, якщо вибрати правильну модель. У статті розповімо про головні мінуси роботів-пилососів.





Висока вартість

Оскільки роботи-пилососи – технічно розвинені пристрої, їхня вартість буде вищою, ніж у повнорозмірних неавтоматичних моделей. Звичайно, є і бюджетні варіанти, але часто якість прибирання у їх виконанні залишає бажати кращого: вони періодично врізаються в меблі та стіни, погано орієнтуються у приміщенні та пропускають цілі зони кімнати.

Бруд в кутах

Більшість роботів-пилососів мають круглу форму, через що вони фізично не можуть «дотягнутися» до сміття, яке накопичується в кутах. І йдеться не тільки про кути кімнат, а й про «штучні» кути, які створюють меблі, що стоять поруч одні з одними.

Недостатньо ретельне вологе прибирання

Існують спеціальні миючі роботи-пилососи, які добре справляються з очищенням підлоги за допомогою води. Але такі моделі ще дорожчі. Найбільш поширені універсальні варіанти – для сухого та вологого прибирання. Однак вони не миють підлогу так ефективно, як хотілося б.

У їхньому арсеналі знаходиться лише невелика серветка, яка може протерти покриття підлоги, якщо воно вже чисте, але злегка запорошене.

Проблеми при збиранні килимів з довгим ворсом

Оскільки роботи-пилососи мають компактний розмір, їхня потужність найчастіше невелика. Її вистачає для роботи на твердих поверхнях та килимах з коротким ворсом, а ось із довгим більшість моделей просто не справляється. Тому пил, сміття, волосся та шерсть на такому покритті доведеться прибирати самостійно.

Перед прибиранням підлогу потрібно підготувати

Моделі низького та середнього цінового сегмента найчастіше погано справляються з розпізнаванням будь-яких об’єктів на своєму шляху. Говорити про зовсім дрібні предмети (маленькі іграшки, деталі) і зовсім не доводиться – пристрій точно порахує їх за сміття. Тому власнику доведеться самостійно прибирати з підлоги всі важливі речі, що заважають, а тільки потім запускати пилосос.

Маленький розмір бака для сміття

Хоча роботи-пилососи прибирають самостійно, власнику все ще потрібно іноді спустошувати бак для сміття в них. Оскільки розміри пристрою невеликі, то й сам сміттєзбірник буде маленьким. Це означає, що його доведеться частіше міняти, і навіть можливо кілька разів протягом одного прибирання. Все залежить від кількості сміття та деяких інших факторів. Наприклад, якщо в помешканні є домашній улюбленець (кішка або собака), то бак швидко заб’ється його шерстю.

Пороги та перешкоди

Багато власників роботів-пилососів відзначають, що їхній «помічник» погано справляється з подоланням невеликих порогів між кімнатами і часом врізається в різні об’єкти (стіни, шафи тощо). При цьому зіткнення можуть призвести до появи подряпин та пошкоджень на самому пристрої або меблях.

У деяких випадках робот-пилосос може навіть застрягти під диваном або іншими деталями інтер’єру, якщо відстань між ними та підлогою буде занадто маленькою.

Як боротися з цими недоліками?

На жаль, більшість недоліків роботів-пилососів обумовлені їх невеликим розміром та специфікою пристрою. Однак багатьох із них можна уникнути, якщо спочатку придбати правильну модель, яка цих мінусів позбавлена. Один з таких пристроїв – робот-пилосос ROIDMI EVE Plus.

Його передня частина оснащена трьома віконцями датчиків, що дозволяє моделі найефективніше визначати розташування перешкод на шляху. Зверху знаходиться Lidar, що захищає пилосос від застрягань під меблями. Також пристрій обладнано смужкою пружного матеріалу, яка при випадкових зіткненнях не дозволить пошкодити ні пристрій, ні навколишні предмети.

Щодо порогів, ця модель має колеса з найбільш вираженим малюнком протектора. Це дозволяє роботу-пилососу легко долати невеликі пороги до 2 см. при переході з однієї кімнати в іншу.

Власнику не потрібно хвилюватися про постійне очищення бака для сміття. ROIDMI EVE Plus автоматично спустошує сміттєзбірник у мішок об’ємом 3 літри на зарядній станції. Важливо, що станція оснащена іонізатором, який активується після кожного прибирання та вбиває шкідливі мікроби.

Чищення килимів з довгим ворсом також стає можливим. Пристрій може розпізнавати килимові покриття, щоб надалі збільшувати потужність під час роботи на таких поверхнях. Для цього достатньо правильно налаштувати карту приміщення у мобільному додатку.

Ще однією значною перевагою є те, що вологе прибирання з Roidmi EVE Plus набагато ефективніше. Власник може вибрати один із чотирьох рівнів подачі води. При цьому чим вище рівень, тим ефективніше пилосос буде забирати бруд із покриття для підлоги.

Купити Roidmi EVE Plus можна за ціною біля 14 000 гривень.

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